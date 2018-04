Orbán sa spolieha na hlasy krajanov

Za sedem a štvrť roka, čo vláda Viktora Orbána rozdáva občianstvo v cudzine žijúcim krajanom, ho prijalo už vyše 990-tisíc. Pre Maďarsko, ktoré pre dlhodobú demografickú krízu kleslo pod hranicu deväť a trištvrte milióna obyvateľov, je to výrazný prírastok. Hoci o voličský hlas sa prihlásilo len niečo vyše tretiny nových občanov spoza hraníc, z celkového počtu osem a štvrť milióna oprávnených voličov tvoria 4,6 percenta.

V roku 2014 bolo medzi registrovanými voličmi niečo vyše 190-tisíc krajanov z okolitých krajín. Asi 130-tisíc z nich aj hlasovalo, pričom až 95 percent podporilo Fidesz. Vládnej strane sa síce postarali len o jediný mandát navyše, ten však mal cenu zlata. Práve ním si totiž Orbánova strana zabezpečila v parlamente ústavnú väčšinu, o ktorú, pravda, medzičasom v doplňovacích voľbách prišla.

Za štyri roky sa počet mien na voličských zoznamoch Maďarov z diaspóry zdvojnásobil a volieb by sa tak podľa prognóz mohlo zúčastniť až štvrť milióna z nich. „Je to, akoby sa naraz vynorilo nové mesto plné voličov Fideszu,“ napísal komentátor serveru 24.hu József Spirk.

Vláda, ktorá zo štátneho rozpočtu štedro sponzoruje satelitné krajanské organizácie a svojím nacionalistickým slovníkom zatieňuje aj krajne pravicový Jobbik, s týmto „novým mestom“ vopred ráta. Vicepremiér Zsolt Semjén tento týždeň pre stanicu Echo TV vyhlásil, že udeľovanie občianstva krajanom „je dnes jedinou možnou odpoveďou na Trianon“.

„Títo ľudia presne vedia, že maďarský národ je našim národom, táto krajina je ich vlasť, a vedia aj to, čo je 8. apríla ich morálnou povinnosťou a triezvym záujmom. Som si istý, že podpora Fideszu u zahraničných Maďarov bude výrazne nad 90 percent. A som si istý i tým, že to aj z pohľadu mandátov bude viac ako pred štyrmi rokmi,“ dodal Semjén. Analytici predpokladajú, že tento rok by Fidesz mohol zásluhou krajanov získať možno až tri mandáty navyše.

Orbánova strana o dvojakom občianstve pre krajanov aj s priznaním volebného práva uvažovala už v časoch, keď bola v opozícii. Pôvodný plán, ktorý pred voľbami v roku 2006 prezradila vtedajšia Orbánova „dvojka“ na kandidátke Fideszu, sa napokon ukázal byť prehnaný. „Ak dokážeme vyhrať na štyri roky a potom piatim miliónom Maďarov dáme štátne občianstvo a oni budú môcť hlasovať, na dvadsať rokov by sa všetko vyriešilo,“ rojčil vtedy István Mikola o spôsobe, ako zabetónovať Fidesz pri moci.

Aj jeden milión nových občanov z okolitých štátov však dokáže Fideszu výrazne pomôcť. Volebný zákon ich preto privileguje oproti státisícom maďarských občanov, ktorí odišli do cudziny za prácou. Tí, ak chcú voliť, musia neraz merať stovky kilometrov na najbližší zastupiteľský úrad, lebo oni korešpondenčne hlasovať nemôžu.

„Vláda by týmto osobám mohla ľahko priklepnúť právo hlasovať korešpondenčne. Ale za osem rokov to nespravila, pretože to sú práve ľudia, ktorí opustili Maďarsko vinou jej politiky,“ povedal pre AFP Miklós Hajnal, hovorca novej liberálnej strany Momentum, ktorá sa spolu s ďalšími opozičnými stranami márne dožaduje zrovnoprávnenia maďarských gasterbeiterov na Západe s krajanmi v susedných štátoch.