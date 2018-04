Julia Skripaľová sa podľa ruskej televízie zotavuje a údajne čoskoro opustí nemocnicu

Julia Skripaľová sa rýchlo zotavuje a už čoskoro opustí nemocnicu. Uviedla to vraj v telefonickom rozhovore so svojou sesternicou. Záznam rozhovoru vo štvrtok odvysielala ruská štátna televízia - s upozornením, že neručí za pravosť nahrávky, ktorú jej poskytla Viktoria Skripaľová. Julia bola hospitalizovaná po otrave nervovo-paralytickou látkou na juhu Anglicka spolu so svojím otcom, niekdajším dvojitým agentom Sergejom Skripaľom.