Nemci chcú s Francúzmi vyrábať stíhačky budúcnosti, nasledovať môžu aj drony či tanky

Francúzsko a Nemecko by mali vo štvrtok potvrdiť svoj spoločný záväzok vyrábať európske bojové lietadlo budúcnosti, ktoré by do roku 2040 malo nahradiť súčasné bojové lietadlá typu Rafale a Eurofighter. Obe krajiny chcú do tohto projektu zapojiť aj Belgicko, informovala tlačová agentúra Belga.