Orbán v ringu chýbal. Bol z neho terč

Vodca Fideszu, ktorému prieskumy predpovedajú v nedeľných voľbách jasné víťazstvo, na pozvánku odpovedal povýšeneckým odkazom: „Diskusia medzi aktérmi politického života prispieva k demokratickým hodnotám, ak je zmysluplná. Žiaľ, v prípade diskutérov, ktorých ste pozvali, o tom nemôže byť reč. Nech by povedali čokoľvek vo svojich verejných vystúpeniach, ich skutočné ciele sú v rozpore so záujmami krajiny. Preto akékoľvek podujatie tohto druhu by bolo len výsmechom demokracie, na ktorom sa predseda vlády nemôže zúčastniť.“

Orbán je ostrieľaný diskutér. Za desaťročia, čo je v politike, absolvoval nemálo pamätných televíznych duelov. Jeho predvolebnú debatu s niekdajším ľavicovým premiérom Ferencom Gyurcsányom svojho času sledovalo až šesť miliónov divákov. Odkedy si však bezpečne upevnil moc, tak podobne ako prezident Vladimir Putin v Rusku svojim vyzývateľom odmieta poskytovať šancu, aby sa ho pred širokou verejnosťou pokúsili dostať do úzkych.

Síce oveľa zdvorilejšie než Orbán, ale tiež odmietavo, reagoval na pozvanie do diskusie aj Gábor Vona, vodca radikálne pravicového Jobbiku. Absenciou premiéra i volebného lídra najsilnejšej opozičnej strany debata stratila iskrivý náboj. Žiadna televízia o ňu neprejavila záujem a sledovať ju bolo možné iba na internete. Predstavitelia demokratickej opozície, ktorým štátna televízia poskytla na kampaň iba po piatich minútach vysielacieho času, ale aspoň mohli obšírnejšie vysvetliť svoje zámery a vízie.

V kritike autokratického a kleptokratického režimu, ktorý podľa nich Orbán v Maďarsku buduje, sa socialisti, liberáli i zelení dokonale zhodli. Všetci vidia naliehavú potrebu pozdvihnúť zanedbané zdravotníctvo i školstvo a zlepšiť životné podmienky sociálne najslabších vrstiev.

Pri takom unisone sa až chvíľami zdalo byť nepochopiteľné, že s výnimkou socialistov a malého centristického združenia Dialóg neboli rozdrobené demokratické opozičné strany schopné sa dohodnúť na predvolebných koalíciách. Volebný líder socialistov a Dialógu Gergely Karácsony pripustil, že by bol radšej, keby túto diskusiu absolvovali už pred rokom a demokratická opozícia by sa teraz jednotne mohla postaviť proti Fideszu. „Mali sme dať krajine spoločnú ponuku,“ citovala agentúra MTI Karácsonya, ktorý však súčasne ocenil, že v posledných dňoch sa stranám darí koordinovať aspoň svoj postup v jednomandátových volebných obvodoch, kde slabší kandidáti odstupujú v prospech silnejších vyzývateľov Fideszu.

Práve z týchto taktických ťahov v jednomandátových obvodoch, kde sa rozdelí väčšina parlamentných kresiel, opoziční lídri čerpajú nádej, že sa ich stranám podarí zmariť ďalšie drvivé víťazstvo Fideszu, predpovedané väčšinou sociologických prieskumov. Ich optimizmus podporujú aj prieskumy, podľa ktorých si väčšina Maďarov želá zmenu vlády.

„Maďarsko potrebuje stabilnú, demokratickú vládu, ktorá uznáva európske hodnoty a vyvedie krajinu z krízy posledných ôsmich rokov. Ak vznikne opozičná vláda, tak tú by som mal viesť ja,” vyhlásil sebavedome Karácsony podľa portálu Index.hu. Dostal sa však do polemiky s líderkou zelených Bernadett Szélovou, ktorá si myslí, že po víťazstve opozície bude potrebné čo najskôr vypísať nové voľby, spravodlivejšie a demokratickejšie než tie súčasné. Kandidát socialistov na premiéra ale namietal, že "moc nesmieme hodiť späť ako horúci zemiak“.

Aj podľa expremiéra Gyurcsánya opozičné strany, ak by sa im podarilo zatlačiť Fidesz do menšinového postavenia, „budú odsúdené na koalíciu“. Realisticky pritom ráta s tým, že demokratickým stranám sa to vlastnými silami sotva podarí, preto by nemali vylúčiť ani dočasné spojenectvo s Jobbikom. Gyurcsány si to predstavuje tak, že aj s podporou krajnej pravice by vznikla dočasná vláda odborníkov, ktorá by s jednoročným mandátom demontovala z Orbánovho režimu všetko, čo sa bude dať a pripravila krajinu na už „normálne“ predčasné voľby.