Poľský expert: Duda sa niekedy vzmuží, Kaczynski sa nedá odstaviť

V strane Právo a spravodlivosť (PiS) sa podľa poľských médií debatuje, že prezident Andrzej Duda by v roku 2020 už nemusel by jej kandidátom na hlavu štátu. Stratil dôveru lídra PiS Jaroslawa Kaczynského? Duda už skôr vetoval časť zákonov týkajúcich sa súdnej reformy a teraz aj legislatívu, ktorá posmrtne zbavuje hodnosti vojakov z rokov 1943 až 1990, ktorí vraj zradili vlasť.

Je to dlhodobo komplikovaný vzťah. Duda do značnej miery plnil to, čo strana PiS žiadala. Až sa zdalo, že ako prezident nemá žiadnu vlastnú politiku, len robí veci, ktoré sa od neho očakávajú. Ale boli prípady, keď reagoval po svojom. A z PiS prišla tvrdá, odmietavá reakcia. Duda si vyslúžil kritiku. Ukázalo sa, že štýl líderstva Kaczynského je skutočne autoritatívny. Len čo sa prezident vychýlil z kurzu PiS, stal sa nepriateľom.

Čo chce Duda dokázať?

Pre PiS bolo Dudovo správanie sa aj do istej miery výhodné. Hlava štátu odrážala útoky na stranu od kritikov, ktorí vláde vyčítali, že zachádza priďaleko. Myslím si však, že sú tu prípady, v ktorých Duda nechcel prekročiť vlastné červené čiary. Aj z pohľadu jeho profesie. Týka sa to súdnej reformy, Duda je právnik. Ale tiež z hľadiska istých hodnôt. Miera posilnenia právomocí štátu už bola pre prezidenta asi príliš veľká, ako pre niekoho, kto sa hlási k politickému dedičstvu hnutia Solidarita. Odkaz Dudovi od ľudí šéfa PiS Jaroslawa Kazcynského, že by už nemusel byť kandidátom na prezidenta, je však ich protiťah. Bez podpory PiS by úrad ťažko obhájil. Dudova popularita je do veľkej miery naviazaná na stranu.

Mohol by sa prezident presadiť v PiS proti Kaczynskému?

Duda nemá takú silu v strane. Kaczynski už nie je najmladší (má 68 rokov, pozn. red.). Ale je to človek, ktorý sa veľmi venuje svojmu straníckemu aparátu. Má okolo seba skupinu ľudí, ktorí za ním stoja, a on vyžaduje ich vernosť. Kaczynski sa nenechá v strane odstaviť. Skôr sa špekulovalo, že by sa PiS rozštiepila. Že by vznikla nejaká nová strana, kde by mohol byť Duda.

Predseda Európskej rady a poľský expremiér Donald Tusk nedávno vyhlásil, že keď skončí na budúci rok v Bruseli, vráti sa do Poľska a nebude sa len dívať na televíziu a hrať futbal. Môže mať ešte politické ambície, môže Poliakov znovu zaujať?

Skôr nie. Zdá sa, že Tuskova politická sila sa už vyčerpala. Bol úspešný vo voľbách v rokoch 2007 a 2011. Tusk predstavoval nádej, zmenu a išiel do toho s istou predstavou technokratickej politiky, hoci v inom zmysle ako šéf ANO Andrej Babiš v Česku. Bolo to pre Poliakov príťažlivé. Hovoril o investíciách, stavaní diaľnic. Potom mu vyčítali nenaplnenie viacerých sľubov. Celkovo však Tusk mal nejaké úspechy, ale ťažko to môže zopakovať. Sme v inej dobe, situácii. Tuskov pôvodný repertoár by už asi nezabral.

Bude sa snažiť súčasná vláda Mateusza Morawieckeho nájsť kompromis v otázke súdnej reformy, za ktorý spustila Európska komisia proti Varšave konanie, čo by mohlo viesť až k strate hlasovacích práv pre Poľsko v Európskej únii? Alebo ide najmä o naťahovanie času?

Skôr sa vláda spolieha, že celý proces nikam nepovedie. Varšava stavia na tom, že skončí v aute. Pre mnohé krajiny je to nebezpečný precedens. Aj povedia, že reforma je zlá, ale nechcú sa niekedy v budúcnosti dostať do pozícií Poľska.