Zeman by mal poveriť zostavením vlády niekoho nového, mienia českí lídri

V reakcii na štvrtkové rozhodnutie predsedu ČSSD Jana Hamáčka ukončiť rokovania o koaličnej vláde s ÁNO uviedol, že oslovený by mal byť politik, ktorý predstaví plán a bude mať predpoklady vytvoriť vládu v súlade s ústavou. Prezident Miloš Zeman by mal teraz poveriť zostavením kabinetu iného politika aj podľa šéf klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Podľa predsedu KSČM Vojtěcha Filipa nemožno vylúčiť predčasné voľby.

„Zatvorte toto divadlo a vráťme sa k normálnym pravidlám parlamentnej demokracie,“ uviedol Fiala. Babiš podľa neho buď nie je skutočne schopný zostaviť vládu podľa pravidiel parlamentnej demokracie, alebo, a to považuje líder ODS za pravdepodobnejšie, vodí za nos verejnosť aj Zemana, pretože mu o žiadnu inú než jeho jednofarebnú vládu ani nejde.

„Stratili sme takmer šesť mesiacov, kedy sa predseda ANO snažil presvedčiť verejnosť, že takýto stav je normálny a že si na to máme zvyknúť. Ale toto normálne v skutočnosti nie je,“ myslí si.

Podľa Kalouska nie je zásadnou prekážkou pre dosiahnutie vlády s dôverou povolebný pat, ale osoba Andreja Babiša. „Prezident s minimálnou zodpovednosťou k ústave a svojej krajine by teraz poveril druhým pokusom iného politika. Čo urobí ten náš, to vie len on. Možno ešte (ruský minister zahraničia Sergej) Lavrov,“ uviedol Kalousek, ktorý Zemana dlhodobo kritizuje zo sklonov k Rusku.

Filip pred dnešným rokovaním výkonného výboru KSČM uviedol, že nemožno vylúčiť predčasné voľby, na ktoré sú komunisti pripravení. Záležať podľa neho bude tiež na výsledku sobotňajšieho zjazdu ČSSD v Hradci Králové.

Lídri ČSSD Hamáček a Jiří Zimola vo štvrtok večer po zhruba dvojhodinovom rokovaní s vyjednávačmi ÁNO uviedli, že sa sociálni demokrati rozhodli zostať v opozícii, pretože ÁNO odmietlo všetky varianty vládnutia bez trestne stíhaného Babiša. V piatok popoludní preto navrhnú ukončiť rokovania s ÁNO širšiemu vedeniu ČSSD.