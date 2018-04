Briti podľa The Times vystopovali novičok v ruskom meste Šichany

Napísal to denník The Times s tým, že túto informáciu Briti odovzdali svojim spojencom. Rusko opakovane odmieta, že by stálo za otravou Skripaľovcov. Ruský poslanec Nikolaj Pankov sa proti správe The Times ohradil a vyhlásil, že Šichany sú súčasťou Balakovského okresu, čo je jeho volebný obvod, a preto vie, že chemické zbrane v jeho obvode nikdy neboli.

„Naposledy sme o vojsku v Šichanoch počuli, keď Rusko začalo s procesom ničenia chemických zbraní, čo bolo pred dvadsiatimi rokmi,“ povedal Pankov. Dodal, že informačná vojna proti Rusku kvôli prípadu Skripaľ stojí na vymyslených základoch.

Správa britských tajných služieb podľa The Times uvádza, že zásoby zistené v meste Šichany sú oveľa menšie, než je potrebné pre bojové nasadenie, čo vedie k domnienke, že látka je určená pre cielené operácie.

Hamish de Bretton Gordon, ktorý v minulosti viedol britský pluk pre boj proti chemickej, biologickej a jadrovej kontaminácii, podľa The Times správu tajných služieb videl a označil ju za veľmi presvedčivú. „Britské tajné služby jasne ukázali na Rusko a na Šichany,“ povedal.

Tento týždeň ruský armádny chemik Igor Rybalčenko v ruskej štátnej televízii RT vyhlásil, že nie je možné určiť pôvod látky, pretože komponenty pre jej výrobu sú voľne dostupné. Preto podľa neho nie je problém jed pripraviť v dobre vybavenom laboratóriu kdekoľvek na svete.

V utorok britské médiá citovali šéfa armádneho výskumného centra v anglickom Porton Down Garyho Aitkenheada, podľa ktorého britskí experti neboli schopní preukázať, že látka použitá proti Skripaľovcom bola vyrobená v Rusku.