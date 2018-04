Väčšina ho nechce. Orbán aj tak vyhrá

Viac Maďarov si želá koniec vlády Viktora Orbána, ako jej zotrvanie pri moci. Napriek tomu nik nepochybuje o tom, že Orbánov Fidesz vyjde v nedeľu víťazne už z tretích volieb v rade. Ako je to možné?

Sú to najťažšie predvídateľné voľby od roku 2010, keď Orbán prišiel k moci, jedno sa však zdá vopred isté: Fidesz, ktorý v prieskumoch vedie pred svojím najvážnejším vyzývateľom, radikálne pravicovým Jobbikom, o dvadsať a viac percent, zostane naďalej najsilnejšou politickou stranou Maďarska. Má tiež veľkú šancu udržať si väčšinu v parlamente, a dokonca nie je vylúčené ani to, že väčšinu ústavnú, rovnako ako pred ôsmimi a štyrmi rokmi, keď získal dve tretiny všetkých mandátov.

Maďarov, ktorí chcú zmenu vlády, je pritom viac než tých, čo si želajú opak. Ukázali to výsledky celej série sociologických sond. Naposledy z marcového prieskumu agentúry Závecz Research vzišlo skóre 46 : 40 v neprospech Orbána.

Premiér si vytvoril veľmi silný vzťah so svojimi voličmi, súčasne sa ale úplne odcudzil voličom, ktorí chcú zmenu vlády. analytik Gábor Török

Hoci Orbánovej strane chýba spoločenská väčšina, stále si udržiava relatívnu politickú väčšinu, na čo jej stačia hlasy približne dvoch miliónov kmeňových voličov, čo je iba asi štvrtina všetkých občanov oprávnených voliť, upozorňujú vo svojej analýze Attila Juhász a Róbert László z budapeštianskeho think-tanku Political Capital. „Maďarský volebný systém preferuje najsilnejšiu stranu. Z celkového počtu 199 parlamentných mandátov možno až 106 získať v jednomandátových obvodoch. A ak opozičné strany nespolupracujú, im odovzdané hlasy sa rozdrobia a kandidáti Fideszu aj s menšinovou podporou môžu ľahko vyhrať individuálne mandáty, tak, ako sa to stalo už v roku 2014,“ pripomínajú.

Volebný zákon Fidesz zásadne zmenil krátko po príchode k moci. Opozícia tvrdí, že si ho vládnuca strana ušila na vlastnú mieru: prekreslila volebné obvody podľa svojich potrieb, zvýšila počet individuálnych mandátov oproti straníckym a zrušila druhé kolo volieb, ktoré umožňovalo odstúpením tretieho postupujúceho kandidáta taktické dohody strán.

Viktor Orbán na piatkovom záverečnom predvolebnom mítingu Fideszu v jeho rodnom Székesfehérvári. Autor: SITA/AP, Darko Vojinovic

V Maďarsku voliči odovzdávajú dva hlasy: jeden vybranej politickej strane a druhý konkrétnemu kandidátovi v individuálnom volebnom obvode. V prvom prípade ide o pomerné hlasovanie, také, aké je na Slovensku, v druhom o väčšinové, kde víťaz berie všetko. Pred štyrmi rokmi Fidesz získal zo 106 individuálnych volebných obvodov 96 mandátov, pričom iba na 26 miestach jeho kandidáti dostali viac hlasov ako ich traja vážnejší opoziční súperi dohromady.

„Volebný systém tak zabezpečil jeho tvorcovi dvojtretinovú parlamentnú väčšinu, napriek tomu, že v spoločenskej rovine bol už vtedy v menšine,“ pripomínajú analytici Political Capital s tým, že stranícka kandidátska listina Fideszu dostala v minulých voľbách necelých 44 percent, kým ľavica, Jobbik a zelení dohromady získali viac ako 52 percent.

Dobrými hospodárskymi výsledkami krajiny, nenávistnou kampaňou proti migrantom i démonizovaním amerického finančníka maďarského pôvodu Georgea Sorosa si Orbánova strana naďalej udržiava asi dvojmiliónové tvrdé jadro svojich stúpencov. „Premiér si vytvoril veľmi silný vzťah so svojimi voličmi, súčasne sa ale úplne odcudzil voličom, ktorí chcú zmenu vlády,“ upozorňuje analytik Gábor Török.

Na druhej strane arogancia moci a množiace sa korupčné aféry vládnych politikov vyvolávajú čoraz silnejšiu frustráciu odporcov Fideszu. „Vo vzduchu cítiť hnev. Nebezpečenstvo pre Orbána spočíva v možnosti, že k urnám masovo prídu ľudia, ktorí sa odvrátili v uplynulých rokoch od politiky,“ povedal pre agentúru AFP analytik András Bíró-Nagy.

Aj Juhász s Lászlóom pripúšťajú, že miera aktivity odporcov Fideszu bude dôležitým faktorom. „Keď pôjdu hromadne k urnám a volebná účasť presiahne 70 percent, vládna strana sa môže dostať do problémov,“ napísali.

Fideszu síce nahráva, že rozdrobená ľavica nedokázala vytvoriť jednotnú volebnú koalíciu a s Jobbikom ju delí stále hlboká ideologická priepasť, protivníci vlády z rozličných táborov si však čoraz viac uvedomujú, že bez spolupráce nemajú šancu uspieť. Socialisti, liberáli a čiastočne aj zelení tento týždeň vo viacerých volebných obvodoch stiahli svojich menej nádejných kandidátov v prospech silnejších vyzývateľov nominantov Fideszu. Prieskum agentúry Závecz Research ukázal, že takmer tretina stúpencov Jobbiku je ochotná podporiť ľavicových kandidátov proti Fideszu, kým z opačnej strany je až 43 percent ľavicových voličov pripravených odovzdať v jednomandátovom obvode hlas kandidátovi Jobbiku.

Do akej miery toto taktické spojenectvo súperov dokáže oslabiť Orbánovu stranu, to si analytici netrúfajú predpovedať. Dominantné postavenie Fideszu to síce podľa nich sotva ohrozí, v hre ale môže byť nielen prekazenie jeho ústavnej väčšiny, ale azda aj tej absolútnej, ktorú Orbánova strana v parlamente potrebuje na samostatné vládnutie.