Násilie a vraždy v Londýne: V uliciach rozmiestnili o 300 policajtov viac

V roku 2018 došlo v Londýne už k vyše 50 vraždám, ktorých obeťami sa v mnohých prípadoch stali mladí ľudia zapletení do násilností v rámci rôznych zločineckých bánd.

Z nárastu kriminality začali byť obviňovaní londýnsky starosta, polícia so svojou taktikou i samotná vláda so škrtmi vo výdavkoch.

Šéfka Metropolitnej polície Cressida Dicková hovorí, že násilná zločinnosť je „dlhodobým problémom, ktorý si vyžaduje dlhodobé koordinované úsilie“.

Bývalý šéf londýnskych policajtov Ian Blair sa domnieva, že škrty v rozpočte znamenajú aj menej policajtov na obchôdzke vo svojom rajóne. Ako uviedol v sobotu pre stanicu BBC, „ak zoberiete Metropolitnej polícii 20 percent peňazí, zákonite sa to musí na niečom odraziť – a to, na čom sa to už aj odráža, sú policajné obchôdzky“.