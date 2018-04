Odsúdený brazílsky exprezident sa odovzdal do rúk polície

Odsúdený brazílsky exprezident Luiz Inácio Lula da Silva sa dobrovoľne odovzdal do rúk polície a nastúpi do výkonu trestu, informovala spravodajská stanica BBC.

Lula da Silva (72) sa posledné dni zdržiaval v budove odborárov na predmestí mesta Sao Paulo. V sobotu oznámil, že sa dobrovoľne odovzdá do rúk polície. Jeho stúpenci sa mu v tom snažili zabrániť. Napokon ale opustil budovu odborov v sprievode ochrankárov a nastúpil do policajného vozidla. Odviezli ho na policajnú stanicu v meste Sao Paulo. Odtiaľ ho prevezú do mesta Curitiba v susednom federatívnom štáte Paraná, kde si odpyká trest odňatia slobody, informovali agentúry AP a DPA.

Exprezidenta uznali v júli minulého roka za vinného z korupcie a prania špinavých peňazí a odsúdil ho na deväť a pol roka vo väzení. Súd v Porto Alegre tento verdikt v januári potvrdil a sprísnil mu trest väzenia na 12 rokov a jeden mesiac.

Lula da Silva neuposlúchol lehotu 24 hodín stanovenú vo štvrtok brazílskym federálnym sudcom Sérgiom Morom, ktorá vypršala v piatok o 17.00 h miestneho času a nedostavil sa dobrovoľne na políciu v meste Curitiba.

Jeho obhajcovia v piatok prichystali novú sťažnosť, ktorou chceli dosiahnuť oddialenie nástupu do výkonu trestu. Brazílsky Federálny najvyšší súd ju ale v sobotu zamietol.

Brazílsky Najvyšší súd vo štvrtok zamietol aj žiadosť exprezidenta, aby mohol ostať na slobode v čase pred októbrovými prezidentskými voľbami.

Exprezident bude väznený oddelene od ostatných odsúdených, aby „bola (takto) zachovaná jeho morálna a fyzická integrita“, uvádza sa vo vyhlásení sudcu Mora.

Luiz Inácio Lula da Silva bol prezidentom Brazílie v rokoch 2003–11.