Prieskum ČT: Voľby v Česku by znova vyhralo Babišovo ANO

Voľby by v súčasnosti vyhralo hnutie ANO, a síce s rovnakým podielom hlasov ako v októbrových voľbách. Vyplýva to z marcového prieskumu, ktorý pre Českú televíziu (ČT) zrealizovala agentúra Kantar TNS.

Ako na svojom webe v nedeľu uviedol spravodajský kanál Českej televízie ČT24, kým však od októbrových volieb až do februára tohto roka podpora hnutiu ANO skôr narastala, marcové dáta ukazujú na zlom a významnú stratu podielu podporovateľov ANO.

Na druhom a treťom mieste nasledujú podľa výsledkov prieskumu ODS a Piráti. Obe tieto strany by si oproti voľbám mierne polepšili (zhodne o 2,5 percenta). Mierny prírastok hlasov by zaznamenala tiež štvrtá ČSSD.

Naopak SPD spolu s KSČM by podľa zozbieraných dát zaznamenali úbytok svojich podporovateľov. Do snemovne by sa dostali ešte STAN a KDU-ČSL. Tesne pod hranicou zvoliteľnosti by zostala TOP 09.

„Dve strany, ktorým v tejto chvíli ďalej rastú preferencie, sú ODS a ČSSD. Obe čerpajú voličov predovšetkým od hnutia ANO, ktoré od februára oslabilo o tri percentá. ČSSD si tak berie späť niektorých voličov, ktorých predtým stratila, a zrejme sa dostáva z najhoršej krízy. Naopak v poklese pokračuje SPD, ktorého preferencie sa zastavili na úrovni okolo 7,5 percenta,“ uviedol pre ČT analytik agentúry Kantar TNS Pavel Rnocha.

Deklarovaná ochota ísť k voľbám do Snemovne aktuálne dosahuje 73 percent. Táto hodnota vysoko presahuje priemer z minulých rokov, je však ovplyvnená momentálnou povolebnou situáciou a stále prebiehajúcim vyjednávaním o zostavení novej vlády, dodala ČT24.