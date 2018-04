Šéf Jobbiku Gábor Vona avizoval odstúpenie po voľbách

Jobbik dosiahol v nedeľňajšom hlasovaní podobný výsledok ako v roku 2014. Predbežné výsledky strane pripisujú 19,7 percenta v porovnaní s 20,2 percenta z volieb spred štyroch rokov.

Vona sa usiloval posunúť Jobbik viac do konzervatívneho „hlavného prúdu“, keď vylúčil alebo odsunul do úzadie niektorých z najradikálnejších politikov strany a upustil od jej rasistických posolstiev, píše AP. To sa však nepremietlo do vyššieho počtu hlasov, pričom volebným cieľom Jobbiku bola zmena vlády.

Víťazom nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku sa stala vládnuca strana Fidesz premiéra Viktora Orbána. Podľa výsledkov sčítania 96 percent hlasov by mohla v bloku s Kresťanskode­mokratickou ľudovou stranou (KDNP) získať v 199-člennom zákonodarnom zbore najtesnejšiu ústavnú dvojtretinovú väčšinu 133 kresiel.

Čiastkové výsledky pripisujú Jobbiku 26 mandátov, nasledujú opozičný blok Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a strany Dialóg (Párbeszéd) s 20 kreslami, ľavicovo-liberálna Demokratická koalícia (DK) s deviatimi a ochranárska strana Politika môže byť iná (LMP) s ôsmimi mandátmi. Iné strany neprekonali päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu.

Odstúpenie avizovalo aj vedenie socialistov. Volebný líder bloku MSZP-Párbeszéd Gergely Karácsony vystúpil pred stúpencami viditeľne pohnutý, uviedla agentúra APA. Spočiatku podľa neho vyvolávala radosť vysoká volebná účasť, čo podnecovalo nádeje na zmenu vlády, no výsledky preukázali, že Fidesz svojich voličov dokázal lepšie mobilizovať.

Účasť na voľbách bola nezvyčajne vysoká. Podľa volebnej komisie dosiahla pri oficiálnom ukončení hlasovania o 19.00 h až 69,32 percenta. Niektoré volebné miestnosti v Budapešti však boli otvorené až takmer do 23.00 h, pretože tisíce voličov tam naďalej čakali v radoch. Tým sa oneskorilo aj zverejňovanie výsledkov sčítania.