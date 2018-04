Rómske deti píšu polícii, Babišovi či ministrovi vnútra. Pre rasovo motivovaný útok

„Sme deti zo zboru Čhavorenge a píšeme tento list, pretože nemôžeme zabudnúť na to, čo sa nám stalo minulý rok v lete. Boli sme v ohrození a tí, ktorým sme dôverovali, že nám pomôžu, tak nám nepomohli“, uvádza sa v liste organizácie Medzinárodná iniciatíva pre rozvoj etnickej tvorby (MIRET), ktorý je adresovaný policajtom z českej obce Varnsdorf, českému premiérovi v demisii Andrejovi Babišovi, šéfovi českej polície Tomášovi Tuhému, ministrovi vnútra ČR Lubomírovi Metnarovi, českej ombudsmanke Anne Šabatovej a všetkým deťom.

V auguste 2016 bola skupina podľa jej slov „na letnej umeleckej škole Romano DROM. Keď sme sa vracali z hľadania pokladu, vyletel z domu pán, ktorý na nás sprosto kričal rasistické nadávky. A potom vystrelil. Úplne blízko nás. Boli sme všetky vystrašené. Bály sme sa, že nás niekto napadne. Sú medzi nami aj úplne malé deti.“

Neprišiel ten, kto nás má chrániť

O dva dni sa podobný incident zopakoval, keď spomínaný muž strieľal opäť. „Trikrát vystrelil, vbehol do kuchyne a chcel vyprovokovať strýka k bitke. Mali sme strach až teta zavolala na 158. Najviac nás ale šokovalo, že polícia neprišla. Neprišiel za nami ten, kto nás má chrániť. Neskôr sme počuli nahrávku z policajnej stanice Varnsdorf, kde policajt o streľbe na našom tábore povedal, že "z toho nebudeme robiť kovbojku“, uvádza sa ďalej v liste.

Polícia sa takto rozhodne nemala zachovať. „Musí nás chrániť. Nech sme Rómovia, alebo nerómovia. Nesmie sa pozerať na to, akú farbu pleti máme, ale akí sme ľudia. Pánov policajtov sa chceme opýtať, či by ste sa zachovali rovnako, keby to boli vaše deti? Nebáli by ste sa o ne, ako sa naši rodičia báli o nás? Keby sme boli na vašom mieste, nemali by sme to srdce neprísť, aj keby sa to dialo Čechom. Všetci ľudia by si mali pomáhať, keď sa im deje niečo zlé“, uvádzajú deti z MIRETu v liste.

Polícia sa im neospravedlnila

Podľa detí si česká polícia myslela, že to po celom incidente nechajú tak, nepovšimnuté. „Ale my sa ozývame, pretože je to dôležité. Nechceme nad tým mávnuť rukou. Máme práva ako všetci ostatní“, dodávajú deti.

Zároveň sa pýtajú, že „keď voláme na políciu a sme v ohrození, prečo polícia neprišla? Môžeme sa na ňu spoľahnúť? Už rok žijeme v strachu, že keď nabudúce zavoláme na 158, nikto nás neochráni. A nabudúce sa stane niečo ďaleko horšie. Polícia sa dodnes neospravedlnila a to nám dáva pocit ohrozenia. Nedôverujeme jej. Ale potrebujeme jej dôverovať“.

Odkaz deťom: Máme svoje práva

V liste deti vyzývajú políciu, aby celú situáciu vysvetlila a aby sa ospravedlnila. Ale zároveň, aby tak neurobila z povinnosti. „Nech sa necítia ponížene, že od nich ospravedlnenie žiadajú Rómovia. Nechceme nikoho ponižovať, chceme úprimné ospravedlnenie. Veľmi si prajeme, aby polícia sľúbila, že sa už nič také nebude opakovať. Hlavne nie u detí“.

Rómske deti majú odkaz aj pre všetkých ostatných vrstovníkov. „Ako deti máme svoje práva. Vieme ale, že to veľa detí nevie. A možno ani dospelí to nevedia. To, že sme deti, neznamená, že nás niekto môže ohrozovať alebo nebrať vážne. Keď budete mať problém, nebojte sa ozvať. Nenechajte sa zastrašiť. Buďte silní za všetkých okolností. Aj keď máte strach, tak ho prekonajte. Hlavne to nevzdávajte. Verte, že to dopadne dobre. Nebojte sa povedať, čo máte na srdci niekomu blízkemu. Nehanbite sa za to, kým ste. Môžete dokázať všetko na svete!“, uzatvárajú detí vo svojom liste.