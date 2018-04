Vodiča dodávky, ktorý v Kanade zrážal chodcov, obvinili z desiatich vrážd

Ľudia píšu odkazy na pamätník neďaleko miesta incidentu po tom, ako biela dodávka vrazila do chodcov na chodníku v Toronte 23. apríla 2018. Na desať mŕtvych a 15 zranených stúpol počet obetí incidentu, ku ktorému došlo v pondelok okolo 19.30 h SELČ v centre kanadského mesta Toronto, kde do skupiny chodcov narazil muž s bielou dodávkou. Uviedol to šéf torontskej polície Mark Saunders. Zároveň zverejnil meno domnelého páchateľa, ktorého polícia zadržala krátko po incidente. Saunders na tlačovej konferencií tiež uviedol, že incident bol zrejme zámerný, jeho motív však doposiaľ známy nie je. Autor: TASR/AP , Nathan DenetteThe