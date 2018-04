Česká polícia obvinila piatich Holanďanov z napadnutia čašníka, dvoch prepustila

Českí policajti obvinili v utorok piatich zo siedmich Holanďanov zadržaných pre podozrenie z napadnutia čašníka v Prahe. Dvoch z obvinených chcú policajti poslať do väzby. Skupina v sobotu surovo napadla čašníka kvôli tomu, že im zakázal konzumovať v reštaurácii vlastný alkohol. Čašník utrpel vážne zranenia a musel podstúpil operáciu hlavy. Polícia zadržala mužov v pondelok na letisku, kde si ich všimla cestujúca.

Ako informovala spravodajská televízia ČT24, kriminalisti mužov vypočuli za prítomnosti prekladateľa. Potom začali trestné stíhanie dvoch z podozrivých pre ťažké ublíženie na zdraví a podali podnet na ich umiestnenie do väzby. Ďalší traja muži sú stíhaní za výtržníctvo. Za ťažké ublíženie na zdraví a výtržníctvo hrozí páchateľom až desať rokov väzenia.

Zvyšní dvaja zo skupiny boli prepustení na slobodu. „Bolo vyhodnotené, že sa do konfliktu nezapojili, snažili sa ho skôr upokojiť,“ uviedol policajný hovorca.

Policajti zverejnili v nedeľu fotografie všetkých siedmich podozrivých i video z napadnutia. V pondelok podvečer zadržali mužov v odletovej hale ruzynského letiska. K dolapeniu podozrivých výrazne prispela všímavá cestujúca, ktorá mužov spoznala na základe informácií v médiách.

Čašník z reštaurácie na Vladislavovej ulici v centre Prahy sa s mužmi dostal do konfliktu potom, čo ich upozornil na to, že nemôžu na záhradke reštaurácie konzumovať prinesený alkohol. Skupina podľa kriminalistov zaútočila na personál reštaurácie. Jedného čašníka muži zvalil na zem, kde ho začali mlátiť päsťami a kopať do neho. Čašník zostal bezvládne ležať na zemi a muži z miesta utiekli. Napadnutý skončil vo veľmi vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti a podstúpil operáciu hlavy.

Podľa posledných informácií sa zotavuje a je mimo ohrozenia života, informoval server iDNES.cz.

Cudzinci na zadržanie reagovali prekvapene, vraj netušili, že po nich pátra polícia, povedal portálu Novinky.cz kriminalista Miroslav Hyhlík. Podľa neho sú všetci športovci, posilňujú, boxujú, sú fyzicky veľmi zdatní. V Prahe boli na dovolenke, chodievali do ČR častejšie, neboli tam prvýkrát. Tentoraz ich pobyt trval od piatku do pondelka, dodal Hyhlík.

Portál Novinky.cz poznamenal, že cudzinci mali násilný konflikt už o deň skôr v bare na ulici V Kolkovni. Jeden z nich tam dal ranu päsťou mužovi, ktorý sa zastal istej ženy. Tú mali cudzinci ohmatávať. Polícia sa zaoberá aj touto udalosťou.