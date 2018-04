Páchateľ z Toronta krátko pred útokom zverejnil odkaz na Facebooku

Kanadský sudca obvinil 25-ročného Aleka Minassiana podozrivého z toho, že zámerne vrážal dodávkou do chodcov v Toronte, z 10 vrážd prvého stupňa a 13 pokusov o vraždu. Na snímke Vahe Minassian, otec Aleka Minassiana v obkľúčení novinárov v Toronte.

Kanadský sudca obvinil 25-ročného Aleka Minassiana podozrivého z toho, že zámerne vrážal dodávkou do chodcov v Toronte, z 10 vrážd prvého stupňa a 13 pokusov o vraždu. Na snímke Vahe Minassian, otec Aleka Minassiana v obkľúčení novinárov v Toronte. Autor: TASR/AP , Chris Young

Detektív torontskej polície Graham Gibson v utorok odmietol hovoriť o motíve pondelkového útoku. Potvrdil však, že 25-ročný Alek Minassian niekoľko minút pred útokom zverejnil na Facebooku „zašifrovaný“ od­kaz.

Podľa správ médií v ňom vzdal hold páchateľovi masakru z Kalifornie Elliotovi Rodgerovi, ktorého nazval „prvotriednym džentlmenom“. Študent (22) Elliot Rodger 23. mája 2014 zabil v blízkosti Kalifornskej univerzity v Santa Barbare šesť ľudí, ktorých buď dobodal, zastrelil alebo usmrtil vozidlom, a napokon sám spáchal samovraždu. Štrnásť ďalších ľudí utrpelo zranenia.

Facebook už medzičasom Minassianov účet vymazal, pre BBC však potvrdil, že text príspevku, ktorý sa objavil v médiách, je autentický. V texte sa písalo o začiatku „vzbury“ ľudí žijúcich v nedobrovoľnom celibáte.

Uviedol pritom rovnaké slovo (incel, skratka pre nedobrovoľný celibát), aké používal aj spomínaný Elliot Rodger. Vo videu, ktoré Rodger pred útokom zverejnil na internete, hovoril o pomste ženám, ktoré ho odmietali a donútili ho tak žiť bez sexu. Chcel tiež potrestať sexuálne aktívnych mužov, ktorým závidel ich úspech v láske.

Ženy tvoria väčšinu obetí

Ženy tvoria väčšinu obetí útoku Aleka Minassiana. Doposiaľ však nie je známe, či na ne páchateľ útočil úmyselne, uviedla v stredu torontská polícia.

Podľa jej predstaviteľa Grahama Gibsona sú medzi desiatimi obeťami a 14 zranenými „prevažne“ ženy. Ako však dodal, doposiaľ neexistujú indície, že by útočník zámerne nasmeroval dodávku do žien, keď ňou narazil do chodcov v severnej štvrti kanadskej metropoly.

Obvinený z desiatich vrážd

Minassian, obyvateľ torontského predmestia Richmond Hill, v pondelok okolo poludnia miestneho času vrážal s bielou dodávkou do chodcov na rušnej obchodnej ulici v severnej časti Toronta na úseku dlhom niekoľko sto metrov. Prišlo pritom o život desať ľudí a 15 utrpelo zranenia. Páchateľa zadržali niekoľko minút po útoku.

Polícia zatiaľ motív činu nešpecifikovala. Kanadský premiér Justin Trudeau ubezpečil, že nešlo o terorizmus a že bezpečnosť krajiny nie je ohrozená.

Sudca v utorok obvinil Minassiana z desiatich vrážd prvého stupňa a 13 pokusov o vraždu. Minassian sa k obvineniam sa nevyslovil a pred súd má znovu predstúpiť 10. mája.