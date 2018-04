Sýria: Dve tváre jednej pomoci Sýrii

Nie je Sýrčan ako Sýrčan. Aspoň podľa niektorých v USA. Aj v prípade Sýrie sa totiž potvrdzuje, že ak dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté. Napríklad v prípade Washingtonu a Berlína a ich pomoci už sedem rokov ťažko skúšaným Sýrčanom.