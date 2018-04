Nežnejší režim KĽDR? Kim využíva svoje ženy

Najmä v posledných mesiacoch však Pchjongjang experimentuje s imidžom a stavil aj na iné zbrane ako atómové bomby a balistické rakety. Svet vo februári počas zimnej olympiády v Pjongčangu opäť raz sledoval organizované severokórejské športové roztlieskavačky. Ale z politického hľadiska bola oveľa dôležitejšia šou Kim Jo-čong, sestry diktátora a šéfky oddelenia propagandy a agitácie v Kórejskej robotníckej strane. Fotografie z jej (ne)stretnutia s americkým viceprezidentom Mikeom Penceom obleteli svet. Juhokórejskej hlave štátu Mun Če-inovi zase odovzdala list od brata.

Minulý týždeň severokórejský režim použil ďalšiu ženu ako mediálnu atrakciu. Pchjongjang oznámil, že udeľuje titul prvej dámy Ri Sol-ču, manželke Kim Čong-una. Prišlo to len tesne pred očakávaným summitom lídrov KĽDR a Južnej Kórey, ktorý sa uskutoční už v piatok. A v najbližších týždňoch by sa mala konať aj schôdzka Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ak sa tak stane, bude to prvé stretnutie vrcholných predstaviteľov USA a KĽDR v histórii.

Podľa Hoareho prípady Kim Jo-čong a Ri Sol-ču potvrdzujú, že im Kim dôveruje. "Pamätám si, čo sa hovorilo v Južnej Kórei. Dôverovať môžete len rodine a možno ľuďom, s ktorými ste chodili do základnej školy. Nikomu inému. Niečoho podobného sme teraz svedkami v Severnej Kórei,“ uviedol expert z medzinárodnej organizácie Chatham House.

Severokórejský vodca Kim Čong-un s manželkou Ri Sol–ču na zábere z roku 2012. Autor: SITA/AP

"Nie je to len náhoda, že Ri Sol-ču a Kim Jo-čong získavajú postavenie. Je to strategicky plán štátnej propagandy,“ myslí si odborníčka na severokórejskú kultúru a spoločnosť Suk-Young Kim z Kalifornskej univerzity v Los Angeles. "Zviditeľnenie žien v národnej kampani, samozrejme, zjemňuje imidž režimu. Vytvára dojem, že Severná Kórea je normálna krajina s diplomatickými pravidlami, nie darebácky vojnový štát. Pchjongjang vysiela signál svetu, že sa s ním dá bez problémov rozprávať ako s inými,“ vysvetlila pre Pravdu Kim.

Najprominentnejšou predstaviteľkou režimu od jeho vzniku v roku 1948 bola doteraz Kim-Song-ae, druhá manželka Kim Ir-sena. V severokórejskej revolučnej propagande zase hrá dôležitú úlohu Kim Čong-suk, prvá žena Kim Ir-sena a matka Kim Čong-ila.

Kim Jo–čong, sestra kórejského lídra Kim Čong-una a šéfka oddelenia propagandy a agitácie v Kórejskej robotníckej strane. Autor: SITA/AP, Patrick Semansky

Celý režim je totiž o Kimovcoch a o tom, aby si udržali moc. "Úlohou manželky súčasného lídra Ri Sol-ču je poľudšťovať vládcu a približovať ho ľuďom. Ale neznamená to, že sa niečo mení na vnútornej bezpečnosti štátu,“ reagoval pre Pravdu Stephan Haggard, profesor kórejsko-pacifických štúdií na Kalifornskej univerzite v San Diegu.

Rodina Kimovcov si tak udržiava výsady, o ktorých sa ostatným Severokórejčankám môže len snívať. Vlaňajšia správa Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie voči ženám bola veľmi kritická ku KĽDR. Okrem tradičných prác majú Severokórejčanky sťažený prístup k takmer všetkým povolaniam. Domáce násilie je rozšírený neriešený problém, ženy v Severnej Kórei čelia sexuálnemu obťažovaniu a znásilneniam, ktoré neraz zostanú bez trestu. Tieto zločiny sa ešte častejšia dejú v pracovných táboroch. "Režim stavia na publicitu príslušníčok vládnucej rodiny. V žiadnom prípade si to však nesmieme mýliť s tým, že by sa zaoberal ženskými právami v rámci normálnej spoločnosti. KĽDR zostáva zakotvená v tradičnej patriarchálnej kultúre,“ pripomenula Suk-Young Kim.