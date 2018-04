Bývalý nemecký ošetrovateľ Niels Högel zabil podľa prokuratúry až 100 ľudí

Štátne zastupiteľstvo v Oldenburgu počet obetí, ktoré má podľa neho Högel na svedomí, zvýšilo o jednu. Odhalili totiž chybu pri skúmaní tela jednej z pacientok zosnulých na klinike v Delmenhorste. Hoci patológovia v jej tele našli stopy lieku ovplyvňujúceho funkcie srdca, ktorý Högl použil na zabitie najmenej dvoch ľudí, nedopatrením vyšetrovateľom oznámili opačný výsledok.

Högel vraždil na severonemeckých klinikách v Oldenburgu a Delmenhorste, kde pracoval v rokoch 1999 až 2005. Na jeho činy sa prišlo až v júni 2005, keď jedna zo zdravotných sestier videla, ako pacientovi podáva liek, ktorý chorý vôbec nemal dostať. V roku 2015 bol Högel odsúdený na doživotie za dve vraždy, dva pokusy o vraždu a dva prípady ťažkého ublíženia na zdraví.

Znovu Högel pred súd predstúpi tento rok v októbri. Či sudca rozhodne o doplnení existujúcej obžaloby o novoobjavenom prípade, alebo sa bude musieť prerokovať zvlášť, zatiaľ nie je jasné. Ak by sa preukázalo, že má Högel na svedomí všetkých 98 vrážd, ktoré mu sú teraz dávané za vinu, bola by jeho obeťou rovná stovka ľudí. Stal by sa tak podľa všetkého najväčším masovým vrahom v dejinách spolkovej republiky.