Summit Kóreí je aj predkrm pre Trumpa

Ľady na Kórejskom polostrove sa začali lámať vo februári na zimnej olympiáde v Pjongčangu. Výsledkom diplomatických snáh je dnešné stretnutie Muna a Kima. Na to by už o niekoľko týždňov mohol nadviazať summit USA-KĽDR. V hlavných úlohách druhého dejstva rokovaní budú Trump a Kim.

Historický krok

Severokórejský vodca mal podľa plánu zavítať do juhokórejskej časti pohraničnej dediny Pchanmundžom. Od 50. rokov minulého storočia sa nestalo, aby líder KĽDR vkročil na územie Južnej Kórey.

Teraz malo deliť Kima a Muna iba 2 018 milimetrov. Taký široký je oválny stôl, ktorý pre dvoch lídrov pripravili. Okrem rokovaní ich čakal obed s tradičnými kórejskými jedlami a sadenie pamätného stromu ako symbolu mieru a prosperity.

"Vzhľadom na skutočnosť, že vzťahy medzi našimi krajinami sa na dlhý čas prerušili, stretnutie oboch lídrov za účelom vybudovania vzájomnej dôvery prostredníctvom otvorených a úprimných diskusií bude veľmi dôležité,“ uviedol pred schôdzkou Lee Taero, juhokórejský veľvyslanec na Slovensku.

Cieľom medzikórejského stretnutia nie je okamžite vyriešiť všetky problémy. Veď Soul a Pchjongjang sú stále oficiálne v stave vojny. Konflikt medzi nimi sa skončil v roku 1953 iba prímerím. "Zameriame sa na položenie základov potrebných pre denuklearizáciu a uzatvorenie mieru na Kórejskom polostrove, rovnako ako aj na zlepšovanie kórejsko-kórejských vzťahov,“ tvrdí veľvyslanec Lee.

Podľa bývalého analytika kórejskej tajnej služby Nam Song-wooka prezident Mun verí, že stretnutie s Kimom prispeje aj k ďalšiemu zníženiu napätia medzi USA a KĽDR. "Juhokórejská hlava štátu vníma schôdzku ako predjedlo, ktoré má vytvoriť priaznivú atmosféru pred ďalším summitom,“ pripomenul pre Pravdu Nam pripravované stretnutie Kima a Trumpa, ktoré by sa mohlo uskutočniť koncom mája či v júni.

Medzikórejská schôdzka by tiež mohla vniesť viac svetla do plánov Pchjongjangu. Kim zastavil skúšky atómových zbraní a balistických rakiet a z KĽDR zaznievajú slová o denuklearizácii regiónu.

Sľubný znak

"Stretnutie by mohlo konečne ukázať, aké sú zámery Kima. Sever vždy hovoril o južnom susedovi len ako o americkej bábke. Nová kvalita vzťahov medzi Pchjongjangom a Soulom je momentálne najsľubnejším znakom, že KĽDR má vážny záujem o rokovania,“ reagoval pre Pravdu bezpečnostný expert Ronald Huisken z Austrálskej národnej univerzity.

Nie je to prvý raz v histórii, čo Severná Kórea vysiela zmierlivé signály. Oproti minulosti je však postavenie KĽDR iné. Má k dispozícii jadrové zbrane a balistické rakety, ktorými vie pravdepodobne zasiahnuť aj väčšinu územia Spojených štátov. Nie je veľmi pravdepodobné, že by sa Kim chcel tohto tromfu vzdať. Jeho slová o denuklearizácii je preto potrebné vnímať ako snahu niečo získať.

"V tejto chvíli má Severná Kórea v prvom rade záujem o priame rozhovory s Trumpom, aby dostala od USA bezpečnostné záruky,“ uviedol pre Pravdu Lee Jaehyon z Ázijského inštitútu pre politické štúdie v Soule.

Americký prezident v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News povedal, že Severokórejčania sa chcú stretnúť. Trump však zároveň pripustil, že schôdzka s Kimom sa nakoniec ani neuskutoční. Alebo z nej rýchlo odíde. "Ktovie,“ vyhlásil Trump, podľa ktorého sú v hre tri či štyri miesta, kde by sa summit s lídrom KĽDR mohol konať. Agentúra Bloomberg nedávno uviedla, že by to mohlo byť aj v Prahe.

Odborníci nabádajú na trpezlivosť. Vytvoriť prípadnú dohodu a hlavne mechanizmus kontroly severokórejského jadrového programu si bude vyžadovať mimoriadne dlhé rokovania. Je takmer isté, že Kim by za to žiadal zásadné ústupky ako zníženie americkej vojenskej prítomnosti v oblasti. Otázne je aj to, ako budú reagovať ďalšie mocnosti. Čína si chce udržať vplyv na dianie na Kórejskom polostrove. Peking by privítal oslabenie vplyvu USA v regióne, ale zároveň nie je nadšený myšlienkou prílišného zbližovania Soulu a Pchjongjangu.