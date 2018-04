Turecko: 'Sultán' Erdogan valcuje aj slobodu

Novodobý neobmedzený turecký vládca Recep Erdogan pokračuje v kontroverznom procese, ktorého hlavným bodom je sústredenie všetkej moci do rúk jedného človeka.

A tomu podriaďuje všetko. Po tom, čo sa mu za doteraz záhadných okolností podarilo „odhaliť“ a potlačiť v roku 2016 pokus časti armády a politikov o štátny prevrat. Okrem vojenských „zradcov“, sudcov, intelektuálov, pociťujú ostrie politiky novodobého tureckého sultána aj novinári, ktorí nešetria kritikou na adresu prezidenta.

„Budete sa hanbiť pred dejinami!“ reagoval denník Cumhuriyet na stredajšie odsúdenie svojich 15 bývalých i súčasných zamestnancov, z toho 13 novinárov. Dôvod? Vraj „informačný terorizmus“. Spočíva v „podpore Strany kurdských pracujúcich“ (PKK) ktorú má turecká vládna moc na zozname teroristických organizácií. Rovnako ako radikálnu ľavicovú Revolučnú ľudovú oslobodzovaciu armádu/front (DHKP/C) a hnutie Fethullaha Gülena. Duchovného, ktorý po úteku z vlasti žije v emigrácii v USA. Pritom v minulosti patril do najužšieho kruhu stúpencov Erdogana. Dnes ho však prezident považuje za hlavnú postavu v neúspešnom štátnom prevrate.

Protesty proti procesu s tureckými novinármi boli pred vynesením rozsudku i po ňom. Na archívne snímke demonštranti pred súdnou budovou v Istanbule. Autor: SITA/AP, Lefteris Pitarakis

Až do rozhodnutia súdu o odvolaní, ktoré podali napríklad šéf vedenia denníka Akin Atalay, reportér Ahmet Sik a šéfredaktor Murat Sabuncu, sú zatiaľ odsúdení na slobode. Po očakávanom zamietnutí žiadosti súdom, ako informovala agentúra DPA, ich čaká pobyt za mrežami od 2,5 až do 8 rokov. A to napriek tvrdeniu Fikreta Ilkiza, jedného z právnych zástupcov obžalovaných, ktorý vo svojej obhajovacej reči jasne vyhlásil: „Obžaloba nemá žiaden dôkaz!“ A ako dodal, „už samotná existencia denníka Cumhuriyet sa vníma ako zločin“.

Iba tri osoby zbavil súd obvinenia. Také šťastie však nemal napríklad ani účtovník novín Cumhuriyet Emre Iper. Súd „ocenil“ jeho „propagovanie terorizmu“ tromi rokmi a jedným mesiacom v chládku. Za mrežami skončilo doteraz už 25 novinárov.

„Proces symbolizuje potlačovanie slobody slova v Turecku,“ reagovala, ako väčšina, aj agentúra AFP. Podľa šéfa vedenia denníka Akina Atalaya vládna moc si z jeho kolegov urobila rukojemníkov a ako výkupné požaduje získanie vlastníctva denníka.

Cumhuriyet (Republika) Najstaršie noviny v Turecku.

Začali vychádzať v roku 1924 a založil ich jeden zo spolupracovníkov Mustafu Kemala Atatürka, zakladateľa Tureckej republiky.

Redakcia je v Istanbule a má dve krajové redakcie – v Ankare a Izmire.

Redakciu ako jednu z mála v krajine nezatvorili po pokuse o prevrat a noviny ďalej vychádzajú ako opozičný denník.

„Tieto noviny sa nedajú kúpiť za peniaze. Kolegovia ukážu, čo je to robiť novinárčinu,“ zdôraznil Atalay. Tesne pred vynesením rozsudku vyšli noviny na prvej strane s výzvou: „Dosť bolo krutosti!“ A po vynesení rozsudku sa na portáli denníka zase objavilo: „História vás prekľaje!“

Medzinárodný Výbor na ochranu novinárov vo svojom vyhlásení už dôrazne požiadal vládnu moc v Ankare, aby prestala „prirovnávať žurnalistiku k terorizmu " a vyzval na "prepustenie desiatok novinárov posadených za mreže iba preto, lebo si robili len svoju prácu“.

Najnovšie rozhodnutie tureckého súdu je svojráznym príspevkom súčasného tureckého politického vedenia do štatistiky medzinárodnej mimovládnej organizácie Reportéri bez hraníc o stave slobody slova vo svete. V najnovšom vydaní je v zozname Turecko poriadne hlboko a po stredajšom súdnom verdikte sa ocitne ešte nižšie.