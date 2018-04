Die Welt: Do Nemecka sa vrátili dve islamistky aj so svojimi deťmi

Dve Nemky, ktoré boli členkami teroristickej organizácie Islamský štát (IS), sa vo štvrtok vrátili aj s troma malými deťmi zo severného Iraku do Nemecka. Do vlasti ich dopravilo lietadlo spoločnosti Iraqi Airways, pričom na palube ich sprevádzali aj dvaja príslušníci Spolkového kriminálneho úradu (BKA), informoval v piatok denník Die Welt.