Po Macronovi to v Bielom dome skúsi Merkelová

Najskôr sa o to pokúsil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Pri odchode z trojdňovej štátnej návštevy USA však pre médiá priznal, že jeho pokus presvedčiť prezidenta Donalda Trumpa, aby neodstúpil od iránskej jadrovej dohody, asi nevyšiel. Čo urobí Trump síce nevie ani on, ale po všetkých Trumpových vyhláseniach akoby si už nerobil ilúzie.

Snaha Európanov vysvetliť Trumpovi význam transatlantického spojenectva, ale aj potrebu uplatňovať podpísanú dohodu v záujme globálnej bezpečnosti, či riziká, ktoré prinášajú obchodné bariéry, sa Macronovou misiou nekončí. Štafetu po ňom preberá nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá bude s Trumpom rokovať v Bielom dome v piatok. Jej pozícia vo vzťahu ku Trumpovi je však zložitejšia ako Macronova.

Kým Trump prijal Macrona ako svoju prvú štátnu návštevu s poctami, pričom jeho návšteva trvala tri dni, Merkelovej pracovná návšteva bude trvať dve a pol hodiny. Aj Merkelová sa však sústredí na Trumpovu hrozbu odstúpenia USA od jadrovej dohody s Iránom k 12. máju a tiež na Trumpovo zavedenie ciel na oceľ a hliník (výnimka pre EÚ sa má skončiť koncom apríla). Macron aj Merkelová podľa Karen Donfriedovej z German Marshall Fund v týchto otázkach nepochybne koordinujú svoje kroky a svoje návštevy neberú ako súťaž.

Pri rokovaniach Merkelovej s Trumpom sa však zrejme bude hovoriť aj o výdavkoch na obranu. Trump tlačí všetkých členov NATO, aby čo najskôr plnili záväzok dávať dve percentá HDP na obranu, výdavky Nemecka sú na úrovni 1,2 percenta. „Prečo počas návštevy neoznámiť, že Nemecko robí významný krok, aby sa priblížilo k cieľu?,“ pýta sa Donfriedová. Trumpovi by to dalo pocit, že niečo dosiahol, ale čo je podľa Donfriedovej ešte podstatnejšie, zvýšenie výdavkov na obranu je tiež v záujme Nemecka. Aj samotná Merkelová vlani po frustrácii z Trumpa povedala, že „my Európania musíme zobrať svoj osud do vlastných rúk“, pripomenula analytička.

„Otvorenou otázkou je, či Trump chce tieto otázky riešiť v záujme úzkej spolupráce s európskymi spojencami, alebo by uprednostnil ďalšie narušenie tejto spolupráce. Ak si vyberie to druhé, vytvorí ešte väčší dôkaz, že Amerika na prvom mieste (Trumpovo heslo) znamená Amerika sama,“ upozornila Donfriedová.

„Európski lídri boli zdesení, keď bol za prezidenta v roku 2016 zvolený Donald Trump,“ uviedol pre Pravdu Erik Brattberg, analytik Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier. V reakcii na Trumpovo zvolenie však mnohí Európania zvýšili svoju diplomatickú aktivitu vo Washingtone vrátane Kongresu. „Najúspešnejší bol Emmanuel Macron, ktorý urobil na Trumpa dojem. Zdá sa, že niektoré z Trumpových pozícií, napríklad voči NATO, sa zmiernili a americká podpora európskej bezpečnosti zostáva rovnako silná ako predtým. Ale Európania sú znepokojení aj z Trumpovho nedostatku uznania liberálneho medzinárodného poriadku a multilateralizmu,“ pripomenul Brattberg.

Európa si podľa Brattberga zvolila dvojitú stratégiu – snaží sa zmeniť Trumpov pohľad na otázky obchodu a dohodu s Iránom a zároveň sa pri chýbajúcom Washingtone intenzívnejšie snaží pôsobiť na medzinárodnej úrovni. „Úspech tohto prístupu zatiaľ vyzerá zmiešaný, ale pri hroziacich Trumpových rozhodnutiach o dohode s Iránom a obchode sa Európa môže ocitnúť čoraz izolovanejšia od Washingtonu. Ak ani Macronov vzťah s Trumpom nebude viesť k dosiahnutiu kompromisu v niektorej z týchto otázok, zvýši sa tlak proti pokusom pracovať s Trumpom,“ uzavrel Brattberg.