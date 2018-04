Splnomocnenec pre menšiny navrhuje dvojjazyčné informácie i na poštách

Aplikácia jazykových práv v obciach s najmenej 20-percentným zastúpením príslušníkov národnostných menšín by sa mohla prejaviť i na pracoviskách Slovenskej pošty a to dvojjazyčným zverejnením všetkých oznamov a nápisov určených verejnosti. Navrhuje to splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky, ktorý sa s touto iniciatívou obrátil listom na generálneho riaditeľa Slovenskej pošty (SP) Róberta Gálika.