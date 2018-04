Stoltenberg: Príchod Pompea na zasadnutie NATO svedčí o dôležitosti aliancie

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo (vľavo) sa rozpráva s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom (uprostred) a americkou veľvyslankyňou pri NATO Kay Baileyovou Hutchisonovou (vpravo) počas zasadnutia NATO v sídle NATO v Bruseli 27. apríla 2018. Nový americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý je v úrade iba deň, pricestoval vo štvrtok do Bruselu na zasadnutie NATO, kde bude rokovať so svojimi rezortnými kolegami v rámci aliancie. Stretnutie má pripraviť pôdu pre júlový summit na úrovni lídrov.

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo (vľavo) sa rozpráva s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom (uprostred) a americkou veľvyslankyňou pri NATO Kay Baileyovou Hutchisonovou (vpravo) počas zasadnutia NATO v sídle NATO v Bruseli 27. apríla 2018. Nový americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý je v úrade iba deň, pricestoval vo štvrtok do Bruselu na zasadnutie NATO, kde bude rokovať so svojimi rezortnými kolegami v rámci aliancie. Stretnutie má pripraviť pôdu pre júlový summit na úrovni lídrov. Autor: TASR/AP , Virginia Mayo

Nový americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý je v úrade iba deň, pricestoval vo štvrtok do Bruselu na zasadnutie NATO, kde bude rokovať so svojimi rezortnými kolegami v rámci aliancie. Pred začatím ministerských rokovaní sa stretol s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.

Aktuálne zasadnutie sa má podľa vyhlásenia Pompeovho ministerstva sústrediť na „agresiu Ruskej federácie na Ukrajine, v Gruzínsku a v Sýrii, ako aj na plány na posinenie bezpečnosti pozdĺž južných hraníc Európy“. Medzi hlavnými témami ministerských rokovaní v bruselskom sídle aliancie sú aj vzťahy s Ruskom, budúca nebojová výcviková misia NATO v Iraku, situácia na Blízkom východe a na severe Afriky, zhodnotenie misie v Afganistane a potvrdenie politiky otvorených dverí aliancie.

Stretnutie má pripraviť pôdu pre júlový summit na úrovni lídrov, informovala agentúra Reuters.

„Prišiel som hneď po zložení prísahy. Skočil som na lietadlo a prišiel priamo sem,“ povedal Pompeo podľa tlačovej agentúry DPA šéfovi aliancie. „Mám na to dobrý dôvod. Práca, ktorej sa dnes budeme venovať, je neoceniteľná,“ do­dal.

Stoltenberg zdôraznil, že príchod Pompea svedčí o dôležitosti aliancie a tiež o „dôležitosti, ktorú USA pripisuje tomuto spojenectvu“. „Teším sa na spoluprácu s vami, na ďalšie prispôsobovanie NATO náročnejšiemu bezpečnostnému prostrediu,“ uviedol Stoltenberg počas stretnutia s Pompeom.

Stretol sa s Kimom

V prípade, ak by Pompeo vo štvrtok nestihol zložiť prísahu do rúk amerického prezidenta, do Bruselu mal vycestovať úradujúci šéf diplomacie John Sullivan.

Pompeo, bývalý armádny dôstojník a republikánsky kongresman, ktorý počas uplynulých 15 mesiacov slúžil ako riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), je všeobecne považovaný za lojálneho stúpenca amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Pompeo sa ešte pred svojím vymenovaním za ministra angažoval v diplomacii USA, keď sa v Severnej Kórei pred troma týždňami tajne stretol s tamojším vodcom Kim Čong-unom. Stretnutie sa konalo pred nadchádzajúcim summitom najvyšších predstaviteľov KĽDR a USA ohľadom severokórejského programu jadrových zbraní.

Po bruselskom summite Pompeo počas víkendu navštívi Saudskú Arábiu, Jordánsko a Izrael.

Rozdielne názory na dohodu s Iránom

Nový minister sa ujíma svojej funkcie v čase, keď sa Spojené štáty usilujú so svojimi európskymi spojencami Francúzskom, Britániou a Nemeckom posilniť jadrovú dohodu s Iránom. Pompeo ako kongresman vystupoval proti tejto dohode. Očakáva sa, že Pompeo bude o jadrovej dohode hovoriť aj na zasadnutí NATO.

Trump vyhlásil, že je veľmi spokojný s odsúhlasením nominácie Pompea na post ministra členmi Senátu. Prezident ho označil za „vlastenca“ s „nesmiernym nadaním, energiou a intelektom“. „Vždy bude klásť záujmy Ameriky na prvé miesto. Má moju dôveru a podporu,“ uviedol šéf Bieleho domu vo vyhlásení, z ktorého citovala stanica Slobodná Európa.