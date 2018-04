Česko: Prvýkrát na najvyššej úrovni spoločne o vláde

Skončilo sa vo štvrtok neskoro večer. Účastníci stretnutia tak nadviazali na stredajšie rokovanie podpredsedov ANO a ČSSD o možnom programovom vyhlásení a o koaličnej zmluve. Nasledujúce stretnutie sa má uskutočniť budúci týždeň vo štvrtok v rovnakom zložení: Babiš, Hamáček, Filip. Podľa doterajších informácií by komunisti mali tolerovať menšinový vládny „dvojzáprah“ ANO a ČSSD.

„Najprv som sa stretol s pánom Babišom a potom nasledovala schôdzka v trojici s účasťou pána predsedu Filipa. Zhodli sme sa na tom, že rokovania budú pokračovať o týždeň,“ informoval sucho Hamáček. Ešte pripomenul, že v sobotu bude rokovať v Hradci Králové ústredný výkonný výbor ČSSD, na ktorom bude Hamáček „obecne informovať o priebehu rokovania“. O rovnakej téme bude diskutovať aj výbor hnutia ANO. Jeho podpredseda Jaroslav Faltýnek informoval, že výbor zvolá na popoludnie 1. mája. „Čakáme na rokovanie výkonného výboru ČSSD," informoval lakonicky.

Na stole ANO je teraz predstava ČSSD o "poistkách“, ktoré by mali v koalícii garantovať rovnocenné partnerstvo. Sociálni demokrati chcú o. i. zapracovať do koaličnej zmluvy bod, podľa ktorého po demisii všetkých piatich ministrov za ČSSD (rezorty vnútra, práce a sociálnych vecí, poľnohospodárstva, kultúry a zahraničia) by do týždňa musel rezignovať aj premiér spoločne so zvyškom kabinetu. Socialisti zároveň žiadajú, aby člen kabinetu v prípade už prvoinštančného odsúdenia rezignoval. Ibaže Babiš, ktorý čelí trestnému stíhaniu, to už odmietol.

ČSSD žiada aj odstránenie poslancov Okamurovho pravicového hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) z riadiacich funkcií v snemovni. Cieľom je vraj snaha „otupiť“ spoluprácu ANO a SPD počas kľúčových hlasovaní v parlamente.