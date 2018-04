Kontroverznú ruskú plávajúcu jadrovú elektráreň spustili na more

Projekt vyvoláva zmiešané reakcie, pričom jeho odporcami sú najmä ekológovia, ktorí sa obávajú najhoršieho. Greenpeace ruskú námornú jadrovú elektráreň už premenoval na „plávajúci Černobyľ“, podľa jadrovej elektrárne na území dnešnej Ukrajiny, ktorej výbuch v apríli 1986 spôsobil desiatky úmrtí a zamoril rozsiahle územia rádioaktivitou.

Námornú jadrovú elektráreň Akademik Lomonosov spustili na more v petrohradských lodeniciach, kde ju vybudovali, a odtiahnu ju cez Baltské, Severné a Nórske more až do Murmanska, kde jej reaktory naplnia jadrovým palivom. Elektrinu by mala začať vyrábať v budúcom roku.