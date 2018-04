Rusko chce byť pri rozhovoroch o polostrove, Irán varoval Kórey pred Trumpom

Moskva sa chce naďalej zapájať do tamojšieho mierového procesu, povedal Morgulov pre agentúru Interfax. Okrem iného spomenul možné spoločné ekonomické a infraštruktúrne projekty so Severnou a Južnou Kóreou, ktoré by Rusko mohlo podporovať, píše agentúra DPA.

Tzv. šesťstranné rozhovory zamerané na nájdenie mierového riešenia bezpečnostných obáv v súvislosti s jadrovým zbrojným programom Severnej Kórey prebiehali vo viacerých kolách od roku 2003 do roku 2009, keď z nich KĽDR vystúpila.

Príprava na summit Kim-Trump

Severokórejský vodca Kim Čong-un a juhokórejský prezident Mun Če-in sa v piatok na historickom medzikórejskom summite dohodli, že ich štáty sa po desaťročiach napätia vydajú na cestu zmierenia. Kim vyjadril ochotu ukončiť jadrový zbrojený program svojej krajiny, pričom obe strany chcú ešte tento rok nahradiť prímerie, ktorým sa pred 65 rokmi skončila kórejská vojna, mierovou zmluvou.

Schôdzka oboch lídrov by mala tiež pripraviť pôdu pre pripravovaný summit Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, očakávaný koncom mája alebo začiatkom júna.

Podľa Morgulova by však celkové očakávania nemali byť priveľké. Ďalšie kroky vedúce k zmiereniu medzi Spojenými štátmi a Južnou Kóreou na jednej strane a Severnou Kóreou na strane druhej si totiž vyžadujú čas a trpezlivosť, uviedol ruský diplomat.

Irán varoval obe Kórey pred Trumpovým zasahovaním

Irán varoval v sobotu lídrov Severnej a Južnej Kórey, aby amerického prezidenta Donalda Trumpa držali mimo svojho úsilia o zmierenie. Teherán sa tak vyjadril po tom, čo obe Kórey v piatok podpísali dohodu o presadzovaní Kórejského polostrova bez jadrových zbraní a oficiálneho ukončenia kórejskej vojny z rokov 1950–53. Tá sa totiž skončila iba prímerím.

„Americká vláda pri iránskej jadrovej dohode (uzavretej v roku 2015) ukázala, že nedodržiava medzinárodné dohody, a preto nie je dôveryhodná,“ uviedol v sobotu hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Bahrám Ghásemí, ktorého citovala agentúra DPA.

Vyjadrenia Iránu nasledovali deň po tom, čo Trumpov nový minister zahraničných vecí Mike Pompeo v Bruseli informoval, že Spojené štáty „pravdepodobne“ odstúpia od iránskej jadrovej dohody z roku 2015, ak z nej nebudú odstránené nedostatky, na ktoré poukázal prezident Trump.