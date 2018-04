ČSSD si zakázala spoluprácu s SPD, o vláde rozhodne v referende

Rozhodnutie o vstupe do takého kabinetu nechá na svojich členoch, ktorí o ňom budú hlasovať v referende do dvoch mesiacov. ČSSD si tiež rozhodnutím svojho ústredného výkonného výboru zakázala spoluprácu s hnutím SPD Tomia Okamuru na celoštátnej úrovni. Už skôr odmietla byť vo vláde, ktorá by sa opierala o hlasy SPD.

„Z dnešného rokovania cítim podporu, aby sme rokovania (o vláde) doviedli k nejakému záveru, aby sme sa pokúsili nájsť zhodu,“ povedal novinárom predseda strany Ján Hamáček. Rovnako ako predseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) uviedol, že si členovia výboru medzi sebou vyjasnili svoje rozdielne názory na rokovanie o vláde.

Medzi hlasných kritikov účasti ČSSD vo vláde s ANO patril v Hradci napríklad exminister Jiří Dienstbier. Podľa neho by bolo „naivné“ domnievať sa, že by zástupcovia ANO dodržali novú podmienku sociálnej demokracie, aby rezignovali, ak by z vlády odstúpili ministri za ČSSD. Kritiku zožala aj prípadná nominácia europoslanca ČSSD Miroslava Pocheho do čela ministerstva zahraničia. Podľa oslovených delegátov bolo napriek tomu rokovania pokojné a poznamenala ho aj nízka účasť členov výboru.

Ústredný výbor rozhodol, že o účasti v koalícii s hnutím ANO rozhodnú sociálni demokrati vo vnútrostraníckom referende, ktoré by sa malo konať do dvoch mesiacov a bude platné, ak sa hlasovania zúčastní najmenej štvrtina členov sociálnej demokracie.

Predsedníctvo ČSSD súhlasilo s obnovením rokovaní s ANO pred týždňom. Reagovalo tak na novú ponuku ANO, ktoré je socialistom ochotné prenechať päť ministerstiev vrátane sporného vnútra.