Babiš vedeniu ANO popíše stav rokovania o vláde s ČSSD a KSČM

Odmietavo sa pri príchode na pondelkové rokovanie vlády v demisii v pražskej Strakovej akadémii Brabec postavil k požiadavkám sociálnych demokratov na oslabenie zastúpenia hnutia SPD Tomia Okamuru v orgánoch Snemovne aj návrhu, aby koaličná zmluva obsahovala formuláciu, že prvostupňovo odsúdený člen vlády odstúpi.

Formulácia je podľa Brabca účelová, týka sa dotačnej kauzy premiéra v demisii Čapí hnízdo. „Nikdy to v žiadnej koaličnej dohode nebolo, napriek tomu tá situácia mohla nastať,“ uviedol. Rovnako by podľa neho mohol dokument obsahovať zoznam situácií, kedy by mal člen vlády odstúpiť. Pripustil však, že by mohol pristúpiť na nejaký kompromis, keby k nemu vyjednávači došli.

Požiadavka ČSSD na novú voľbu niektorých miest v Snemovni, ktoré obsadili reprezentanti hnutia SPD, považuje Brabec za riskantné. "Snemovňa bola podľa výsledkov volieb nejako ustanovená, ako z hľadiska vedenia, tak vedenie výborov. Teraz prichádza sociálna demokracia s jasným zadaním na niektorých ľudí. Nám sa to nepáči, nie je to dobre, vyvolá to ďalšie problémy v Snemovni. Potom by sme sa museli baviť o úplnej zmene síl v Snemovni, a to sa obávam, že v týchto podmienkach, by bolo veľmi nebezpečné, "konštatoval.

Širšie vedenie hnutia ANO sa v utorok v podvečer zíde v sídle strany na pražskom Chodove.

Širšie vedenie sociálnej demokracie v sobotu potvrdilo, že rozhodnutie o vstupe do kabinetu ANO, ktorý by ticho podporili komunisti, nechá na svojich členoch, ktorí o ňom rozhodnú v referende do dvoch mesiacov. ČSSD si tiež rozhodnutím svojho ústredného výkonného výboru zakázala spoluprácu s hnutím SPD na celoštátnej úrovni. Už skôr odmietla byť vo vláde, ktorá by sa opierala o hlasy SPD.

Predsedníctvo ČSSD súhlasilo s obnovením rokovaní s ANO pred týždňom. Reagovalo tak na novú ponuku ANO, ktoré je socialistom ochotné prenechať päť ministerstiev vrátane sporného vnútra. Vo štvrtok sa potom uskutočnila prvá schôdzka lídrov strán Babiša, Jana Hamáčka (ČSSD) a Vojtecha Filipa (KSČM).