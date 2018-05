Briti stále nemajú podozrivých z otravy Skripaľovcov, ohrození sú aj iní prebehlíci

Podľa agentúry Reuters to v parlamente povedal poradca premiérky Theresy Mayovej pre národnú bezpečnosť Mark Sedwill, a to napriek skorším informáciám niektorých médií, že sa tak už stalo. Sedwill tiež oznámil, že bola zvýšená ochrana ďalších prebehlíkov, ktorí by takisto mohli byť ohrození.

Skripal a jeho dcéra boli 4. marca nájdení v bezvedomí na lavičke v anglickom meste Salisbury. Vyšetrovatelia zistili, že boli otrávení tekutou formou nervovo paralytickej látky typu novičok, ktorá bola nanesená na vstupné dvere ich domu. Podľa britskej vlády je za útok s najväčšou pravdepodobnosťou zodpovedné Rusko. Moskva obvinenia opakovane odmietla.

Členovia parlamentného výboru pre obranu sa Sedwilla spýtali, či už boli identifikovaní podozriví ľudia stojaci za týmto útokom. „Ešte nie,“ odpovedal podľa Reuters poradca.

Sú už späť v Rusku

Britský denník The Telegraph v druhej polovici apríla tvrdil, že vo vyšetrovaní bol urobený zásadný pokrok a britská polícia a spravodajské služby identifikovali kľúčové osoby podozrivé z útoku na Skripaľa a jeho dcéru. Ide o takzvané záujmové osoby, ktoré sú už ale podľa všetkého späť v Rusku. Na konkrétne mená vraj vyšetrovateľa priviedlo preverovanie príletov a odletov z Británie.

Sedwill v apríli informoval generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberg, že ruské spravodajské služby Skripaľovcov sledovali už päť rokov a v tejto súvislosti uviedol, že niektorí ďalší prebehlíci sú považovaní za „legitímne ciele vraždy“.

Dnes k tomu vo výbore pre obranu povedal, že boli podniknuté príslušné preventívne kroky. „Polícia, ktorá je zodpovedná za zaistenie bezpečnosti a rôzne agentúry preverujú bezpečnosť všetkých ľudí, ktorí by mohli byť týmto spôsobom zraniteľní,“ uviedol Sedwill.