Arménsky parlament neschválil nomináciu Pašinjana na premiéra

Vymenovanie Pašinjana za nového premiéra podporilo pri hlasovaní po deväťhodinovom zasadnutí parlamentu len 45 poslancov, proti sa ich vyslovilo 55, informuje agentúra AP.

Pred budovou parlamentu demonštrovali počas dňa na podporu Pašinjana tisíce stúpencov opozície. Arménska ústava stanovuje, že poslanci sa zídu na ďalšom hlasovaní o premiérovi budúci týždeň.

Dlhé hodiny rokoval arménsky parlament v Jerevane na mimoriadnom zasadaní o novom premiérovi. Pritom jediným kandidátom na šéfa kabinetu bol opozičný líder Nikol Pašinjan. Jeho predchodca Serž Sargsjan odstúpil 23. apríla pod tlakom protivládnych protestov, ktoré organizoval práve „horúci“ kandidát.

„Ak ma nezvolíte, tak Arménsko čaká politické cunami,“ vyhlásil pred poslancami Pašinjan. Zároveň o. i. ubezpečil prítomných, že Rusko bude aj naďalej strategickým spojencom Arménska, čo si podľa neho želá aj arménsky ľud. „Rovnako ako si želá nezmenenú zahraničnú politiku Jerevanu,“ dodal kandidát na premiérsky post.

Viacerí poslanci netajili, že si len ťažko vedia predstaviť Pašinjana v kresle šéfa kabinetu. Na víťazstvo potreboval získať 53 hlasov. Mohol rátať s podporou strany Elk, bloku Carukjan a Dašnakcuťun, ktoré však majú v parlamente iba 45 mandátov. Bojovalo sa tak minimálne o šesť hlasov. Pritom konzervatívna vládna Republikánska strana Arménska má v 105-člennom sneme 58 miest.

Na ústrednom Námestí republiky v Jerevane sa v utorok podľa agentúry AFP zhromaždilo najmenej 20-tisíc stúpencov Nikolu Pašinjana, ktorý ich na to sám vyzval z tribúny parlamentu. „Nikol je náš premiér!“ „Tak si to želá náš ľud!“ ozývalo sa z námestia počas rokovania snemovne. Tlak „ulice“ však do neskorého večera nepomohol Pašinjanovi dosiahnuť cieľ na prvý pokus.

Maratón prejavov a plánované záverečné verejné a menovité hlasovanie o jedinom kandidátovi totiž nepotvrdilo nového predsedu arménskej vlády. Potreboval na to jednoduchú väčšinu. Ppodľa ústavy si poslanci zopakujú rokovanie na rovnakú tému o sedem dní. Ak sa ani vtedy neskončí hlasovanie zvolením nového arménskeho šéfa vlády, prezident republiky by musel rozpustiť zákonodarné zhromaždenie a do 30 až 45 dní vypísať predčasné parlamentné voľby.