Faltýnek z ANO: Koaličná zmluva by mohla byť do konca týždňa

Republikový výbor českého hnutia ANO podporil pokračovanie rozhovorov o spoločnej vláde so sociálnymi demokratmi z ČSSD. Podpredseda hnutia Jaroslav Faltýnek to počas utorkového rokovania výboru povedal pre televíziu Nova. Koaličná zmluva by podľa neho mohla byť hotová do konca tohto týždňa, informovala televízia na svojej spravodajskej stránke.