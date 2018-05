Lordi neustupujú Mayovej vláde

K zákonu o brexite schválila viacero dodatkov, ktoré dávajú parlamentu právomoc zablokovať či odložiť konečnú dohodu o brexite. Ak poslanci nebudú spokojní s tým, čo Mayovej vláda vyrokuje, parlament bude môcť poslať vládu späť k rokovaciemu stolu so zástupcami EÚ.

Stúpencov brexitu rozhodnutie lordov rozhorčilo. Minister pre medzinárodný obchod Liam Fox obvinil nevolených členov hornej komory parlamentu, že sa pokúšajú zablokovať odchod Británie z EÚ. „Myslím, že je tu teraz veľká debata, či nevolená komora môže zvrátiť názor britských voličov vyjadrený v referende a legislatívu, ktorá prišla z dolnej komory,“ citoval Foxa denník Guardian.

Aký bude osud dodatku, nie je ešte jasné. Prehlasovať ho môže dolná komora. V hornej komore parlamentu sú vládni konzervatívci v menšine, v dolnej komore Mayovej vláda závisí od podpory severoírskych unionistov. Mayovej vláda sa pokúsi dodatok zvrátiť cez dolnú komoru. Členovia Snemovne lordov schválili dodatok pomerom 335 k 244 hlasom, podporilo ho aj 19 konzervatívcov. Opoziční labouristi tvrdia, že nový dodatok má zabrániť tomu, aby Británia vystúpila z EÚ bez dohody.

Zároveň má dať stúpencom užších vzťahov s EÚ v radoch vládnych konzervatívcov možnosť hlasovať proti dohode, ktorá by Britániu poškodila. „Nie je to o vytvorení ústavnej krízy… Je to požiadanie parlamentu, aby rozhodol, či výsledok vyjednávaní je dosť dobrý,“ reagovala Dianne Hayterová na obvinenia konzervatívcov, že schválenie dodatku môže viesť k ústavnej kríze. Lordi odsúhlasili aj ďalší dodatok, podľa ktorého má mandát vlády na rokovaniach o budúcich vzťahoch s EÚ schvaľovať parlament. Podobný postup má aj EÚ – mandát hlavného vyjednávača EÚ Michela Barniera schvaľuje 27 členských štátov.

Len iné meno?

Vnútri britskej vlády totiž pokračuje spor o to, aké by mali byť budúce vzťahy Británie s EÚ po brexite. Kľúčoví stúpenci brexitu – Fox a šéf diplomacie Boris Johnson – vyzvali Mayovú, aby sa vzdala modelu „colného partnerstva“, ktorý uprednostňuje. Taký model by pomohol aj riešeniu doteraz otvorenej otázky budúceho hraničného režimu medzi Severným Írskom a Írskom. Barnier začiatkom týždňa už varoval pred rizikom kolapsu rokovaní práve pre nevyriešenú otázku írskej hranice. Tú je podľa neho treba vyriešiť do júna.

Stúpenci brexitu však colné partnerstvo odmietajú s tým, že by to znamenalo colnú úniu len s iným menom. „Ak by sme boli v colnej únii akéhokoľvek druhu, mali by sme menšiu schopnosť ovplyvniť budúcnosť Británie, ako máme teraz,“ citoval Foxa denník Guardian.

Znepokojenie pre nového ministra

Za odchod Británie z colnej únie je aj nový minister vnútra euroskeptik Sajid Javid. Ten na tomto poste vystriedal Amber Ruddovú, ktorá odstúpila v súvislosti s kauzou karibských migrantov. Tí síce žijú v krajine už desiatky rokov, ale pre chybu úradov im hrozili deportácie. Javid síce v referende hlasoval za zotrvanie Británie v EÚ, ale so zaťatými zubami.

Podľa portálu Politico medzi odporcami brexitu v radoch konzervatívcov vyvolalo jeho menovanie znepokojenie. S odvolaním sa na nemenovaného konzervatívca portál uvádza, že Ruddová bola vo vláde považovaná za „dosť pevný hlas“ stúpencov užších vzťahov Británie s EÚ, ale Javid sa brexitom tak netrápi. K jeho prioritám patrí kontrola imigrácie a „ukončenie neobmedzenej slobody pohybu“. Snaha obmedziť imigráciu z EÚ je zároveň jeden z dôvodov prečo Británia nechce zostať súčasťou spoločného trhu, keďže s ním sa viaže voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu, ale aj ľudí.