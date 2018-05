Izrael podľa exšéfa Mossadu v iránskom archíve nič nové nenašiel

Dokumentáciu o iránskom zbrojnom programe, už získal Izrael pri operácii svojej rozviedky Mossad, neobsahuje žiadny presvedčivý dôkaz o iránskych zbrojných aktivitách. V rozhovore s izraelským armádnym rozhlasom to povedal bývalý veliteľ Mossadu Danny Jatom.

Dokumentácia podľa neho neobsahuje nič, čo by Izrael už nevedel, ale pre niektoré iné štáty môže byť nová. O nájdení tajných spisov informoval v pondelok izraelský premiér Benjamin Netananjahu. Podľa Jatoma spočíva význam dokumentov v tom, že poskytujú náhľad na vojenskú stratégiu Iránu.

Ani tieto informácie však podľa Jatoma už nie sú aktuálne. „Sme dnes v inej situácii, z prezentácie premiéra Netanjahua nevyplýva porušenie jadrovej dohody,“ povedal Jatom.

Netanjahu tvrdil, že nájdené spisy dokazujú, že Irán po podpísaní dohody o svojom jadrovom programe v roku 2015 klamal a ďalej sa zaoberal rozširovaním svojich schopností v oblasti vývoja jadrových zbraní a uchovával si náležitú dokumentáciu. Izrael a USA tlačia na vypovedanie jadrovej dohody z roku 2015, pretože podľa nich neplní svoj účel – nezabráni Iránu obstarať si v budúcnosti jadrovú zbraň.

K tomu, či majú USA od dohody z roku 2015 odstúpiť, Jatom povedal, že by to pre USA nebolo dobré. „Teraz je možnosť rokovať, bez dohody nebude. Musíme do tejto dohody dostať tému rakiet a vynútiť si hlbšie inšpekcie (iránskych prevádzok),“ povedal Jatom. Plnenie jadrovej dohody kontrolujú inšpektori Medzinárodej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorí tvrdia, že Irán zatiaľ dohodu plní.

Inšpektori MAAE podľa Jatoma dostali zadanie kontrolovať plnenie dohody, nie zaoberať sa tým, čo bolo pred ňou. „Inšpektori ani nežiadali o vstup do vojenských objektov, čo mali a Iránci im to mali dovoliť. Ak nebude Irán súhlasiť so zahrnutím nových požiadaviek, akými sú raketové systémy a ukončenie podpory terorizmu, potom bude dosť času na vypovedanie dohody,“ povedal Jatom.

Dodal ešte, že sa Iráncom nepáčia aktivity Mossadu na ich území a že sa budú snažiť pomer síl vyrovnať. Chcú sa tiež pomstiť za nedávny útok na sýrsku základňu, ktorú využíval iránsky personál. Útok sa pripisuje Izraeli. „Majú ale (Iránci) problém. Odveta v Izraeli môže vyvolať niečo oveľa väčšie, o čo nemajú záujem,“ povedal Jatom.

V Izraeli sa postupne zverejňujú detaily o operácii Mossadu. Podľa nich agenti priviezli dokumentáciu na 183 disketách vo februári, po dvoch rokoch od toho momentu, čo sa o existencii dokumentov rozviedka dozvedela. Boli v priemyselnom areáli v teheránskej štvrti Šuráb v budove, ktorá mala vyzerať ako opustený sklad.

Agenti tam prenikli 31. januára, Iránci to zistili a boli údajne agentom v pätách. Podľa zdrojov z rozviedky, ktoré citoval server Ynet, v Iráne vedelo o existencii tohto archívu tak málo ľudí, že Teherán bol v šoku, keď zistil, že sa niekomu podarilo dokumentáciu vypátrať. Dva dni po prelomení skladu Iránci poslali zo Sýrie dron do Izraela, čo bola zrejme reakcia na operáciu Mossadu.