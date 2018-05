Izrael: Pol tony 'dôkazov' má nulovú obsahovú váhu

Stíhačky F-35, ako vždy z bezpečnej vzdialenosti, tam zlikvidovali podľa amerických zdrojov iránske „moderné protilietadlové rakety“ dodané nedávno Teheránom.

„Vyzerá to tak, že Izrael sa pripravuje na otvorenú vojnu s Iránom,“ citujú izraelské noviny Haaretz americké zdroje. Je to však v rozpore s vyhlásením premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý začiatkom týždňa ubezpečoval, že „Izrael si neželá vojnový konflikt s Iránom“. A to na pozadí „informačnej kosti“ hodenej svetu v podobe Netanjahuom prezentovaných kancelárskych zakladačov, diskiet a ďalších „dôkazov“ o klamstve Teheránu, že nevyvíjal jadrové zbrane.

„Najväčšou slabosťou dramaturgie izraelského premiéra sú chýbajúce presné dôkazy o iránskom porušovaní záväzkov vyplývajúcich z dohôd z roku 2015,“ neodpustil si spochybňujúci tón ani francúzsky denník Le Monde. Rozbehnutý Netanjahu si pred propagačnou akciou pravdepodobne nevšimol, že Washington v tichosti už upravil svoje vyhlásenie o iránskom jadrovom vývoji. Pôvodná verzia obsahovala tvrdenie: „Irán má silný tajný program jadrových zbraní, ktorý sa usiloval a nedokázal skrývať pred svetom a pred vlastným ľudom“. Po zmene však postoj USA sumarizuje výrok: „Irán mal silný tajný program jadrových zbraní, ktorý sa usiloval a nedokázal skrývať pred svetom a pred vlastnými ľuďmi“. Podľa Reuters oficiálnu opravu úrad prezidenta USA Donalda Trumpa síce nevydal, ale v komentári sa iba zmienil o tom, že to bola „administratívna chyba“.

Aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) opakovanie reagovala na „objav“ Tel Avivu. Práve dohoda „šestky“ (USA, Francúzsko, Británia, Nemecko, Čína, Rusko ) s Iránom poskytla MAAE širokospektrálny mandát na kontrolu jadrových aktivít Teheránu. „Irán pravidelne plní svoje povinnosti. Okrem toho nemáme žiadne spoľahlivé informácie, ktoré by umožnili hovoriť o pokračovaní iránskeho vojenského jadrového programu po roku 2009,“ tvrdí organizácia v najnovšom stanovisku v reakcií na tvrdenie Izraela, že Teherán „klamal a klame“.

„Veľkí zahraniční investori, ktorí sledujú spomínaný vývoj, vyjadrujú nádej, že izraelské obvinenia budú súčasťou spoločného saudskoarabsko-izraelského úsilia nátlaku na Irán. Podobne ako to bolo v prípade vzájomných vzťahov Južnej Kórey a Číny s KĽDR,“ pokúsil sa predpovedať portál Kommersant.