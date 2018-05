Britská vláda sa nevie dohodnúť

Premiérka Theresa Mayová na porade kabinetu neuspela s návrhom na vyjednávanie modelu tzv. colného partnerstva. Tvrdí zástancovia brexitu ho odmietajú a k tomuto krídlu sa v odpore voči colnému partnerstvu pridal aj nový minister vnútra Sajid Javid, ktorý na tomto poste vystriedal zástankyňu úzkych vzťahov Británie s EÚ Amber Ruddovú.

Rokovanie užšieho kruhu kabinetu, ktorý sa zaoberá brexitom, sa tak skončilo bez jasného výsledku. Downing Street podľa nemenovaných zdrojov denníka Guardian tvrdil, že návrh premiérky nebol formálne zamietnutý, oba varianty sa majú ďalej rozpracovať. Ďalšia porada má byť na budúci týždeň.

Máme 331 dní, kým sa Británia podľa práva EÚ stane treťou krajinou. Je to fraška. Brexitový vojnový kabinet je skôr bojujúci kabinet. labouristická poslankyňa Tulip Siddiqová

„Colné partnerstvo“, ktoré uprednostňuje Mayová a proeurópski ministri, by v praxi prinieslo pokračovanie v colnej politike podobnej EÚ. Vystúpenie z EÚ, a teda aj colnej únie bez dohody, by totiž malo negatívne dopady na ekonomiku. Znamenalo by však aj opätovné vytvorenie pevnej hranice medzi Írskom, ktoré je súčasťou EÚ, a Severným Írskom, ktoré patrí k Spojenému kráľovstvu.

EÚ a Británia sa síce už predbežne dohodli, že tvrdú hranicu nechcú vytvoriť, čo má byť aj súčasťou rozvodovej zmluvy, konkrétne riešenie však Londýn doteraz nepredložil. Aj preto EÚ navrhla, aby sa na Severné Írsko vzťahovali pravidlá ako na Írsko, teda EÚ, čo by bolo pre Britániu neprijateľné, ak by nebola súčasťou colnej únie.

Britská premiérka Theresa Mayová v otázke brexitu stále nedosiahla dohodu vo svojej vláde. Autor: Reuters, HANNAH MCKAY

„Colné partnerstvo“ navrhované Mayovej krídlom vlády by teoreticky mohlo byť podkladom na vyjednávanie riešenia. Zástancovia brexitu však prišli s „alternatívou“ hranice, ktorá by bola vybavená modernými technológiami tak, aby sa prechod tovarov „maximálne uľahčil“. Brusel má výhrady k obom návrhom. „Máme 331 dní, kým sa Británia podľa práva EÚ stane treťou krajinou, a vládu, ktorá sa nevie dohodnúť medzi dvoma variantmi, ktoré už odmietla druhá strana vyjednávaní. Je to fraška. Brexitový vojnový kabinet je skôr bojujúci kabinet,“ citoval denník Guardian labouristickú poslankyňu Tulip Siddiqovú.

Obavy lordov

Kým v Mayovej kabinete pokračuje slovný súboj medzi odporcami a stúpencami brexitu, horná komora parlamentu sa už postavila za zotrvanie Británie v colnej únii. Snemovňa lordov najnovšie zároveň schválila ďalší dodatok k zákonu o brexite, ktorý dáva parlamentu právomoc zastaviť brexit, ak by viedol k zavedeniu prísneho režimu na írskej hranici. Návrh dodatku aj tentoraz podporila časť lordov za vládnych konzervatívcov, predstavil ho niekdajší člen konzervatívnej vlády Chris Patten.

Viacerí lordi vyjadrili obavy z návratu násilia do Severného Írska, ak medzi severom a juhom ostrova opäť vznikne viditeľná hranica. Patten to prirovnal k zahrávaniu sa s ohňom. Britské médiá upozorňujú, že je to už desiata porážka Mayovej vlády pri hlasovaní v Snemovni lordov. V tejto nevolenej komore britského parlamentu sa pri rokovaniach a hlasovaní o brexite spájajú zástancovia užších vzťahov Británie s EÚ bez ohľadu na ich politickú príslušnosť. Vláda Mayovej sa bude snažiť porážku v Snemovni lordov zvrátiť hlasovaním v dolnej komore parlamentu.