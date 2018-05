Trump už vie miesto a čas stretnutia s Kimom, ale ešte ich nechce povedať

Spojené štáty a Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) si už dohodli miesto aj čas rokovania ich lídrov Donalda Trumpa a Kim Čong-una. V piatok to novinárom v Bielom dome oznámil prezident Trump.

Konkrétny dátum a miesto však neprezradil. „Máme termín a máme aj miesto. Oznámime ich čoskoro,“ povedal prezident. Americké médiá špekulujú o tom, že rokovanie Donald Trump – Kim Čong-un by sa malo konať zrejme koncom mája. Myslia si to preto, lebo americký viceprezident Mike Pence náhle odložil na neskôr plánovanú návštevu Brazílie, na ktorú mal ísť práve koncom mája.

Trump v pondelok hovoril o tom, že by sa rád stretol s Kimom v demilitarizovanej zóne na hraniciach medzi oboma Kóreami. „To miesto sa mi niečím páči,“ povedal a dodal, že ak by americko-severokórejský summit dopadol dobre, „oslavy na hraniciach by boli pozoruhodné“.

Trump už viackrát hovoril o tom, že sa na stretnutie s Kimom veľmi teší a má od neho veľké očakávania. Hovoril o tom napríklad aj pred týždňom po rokovaní s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou v Bielom dome. „To bude niečo!“ povedal v súvislosti so summitom na spoločnej tlačovke s Merkelovou.