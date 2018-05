Ak by ľudia mali zbrane, útoky v Paríži by boli 'iný príbeh,' tvrdí Trump. Francúzi sa hnevajú

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v sobotu vyjadril svoj „silný nesúhlas“ s Trumpovými vyjadreniami a kontrolu zbraní vo Francúzsku rázne obhajoval, píše agentúra AP.

Voľný prístup k zbraniam v spoločnosti podľa Le Driana nepredstavuje ochranu proti teroristickým útokom, ale naopak, môže k tomuto typu útoku napomôcť.

Agentúra Reuters napísala, že francúzske ministerstvo zahraničných vecí tiež vyzvalo na rešpektovanie pamiatky obetí týchto útokov. „Každá krajina o vlastných zákonoch o vlastnení strelných zbraní rozhoduje slobodne. Francúzsko je hrdé, že je krajinou, kde získanie a nosenie strelných zbraní je prísne regulované,“ dodalo v tejto súvislosti ministerstvo.

Francúzsky exprezident Francois Hollande, ktorý bol v tom čase na čele štátu, vo svojom príspevku na Twitteri napísal, že Trumpove vyjadrenia sú „hanebné“.

Trump s prejavom vystúpil v piatok na stretnutí Národnej asociácie držiteľov zbraní (NRA). V súvislosti so streľbou v Paríži americký prezident povedal, že ak by civilisti boli ozbrojení, „bol by to úplne iný príbeh“.

V Paríži v roku 2015 došlo k šiestim útokom strelnými zbraňami a trom samovražedným bombovým atentátom, ktoré sa odohrali v koncertnej sieni Bataclan, na terasách reštaurácií i barov, a v blízkosti národného futbalového štadióna na predmestí Saint-Denis. K násilným incidentom, ktoré si vyžiadali 130 mŕtvych a ďalších 350 zranených, sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS).