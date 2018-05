Babiš a predseda ČSSD Hamáček sa dohodli na texte koaličnej zmluvy

Hamáček po zhruba hodinovom rokovaní novinárom v Poslaneckej snemovni povedal, že vyriešené boli všetky záležitosti ohľadom poistiek, ktoré ČSSD v koaličnej zmluve chcela mať. S presným znením návrhu dohody chce oboznámiť najprv v piatok vedenie ČSSD. Babiš obsah zmluvy nespresnil, poslanci ANO by s ním však podľa neho mali byť spokojní.

„S pánom Babišom sme riešili hlavne otázky koaličnej zmluvy, dospeli sme k textu, ktorý je pre ČSSD akceptovateľný a rieši všetky veci, ktoré bolo treba vyriešiť. S návrhom obzoznámim vedenie sociálnej demokracie,“ uviedol Hamáček. Presné ustanovenia nechcel prezradiť. „Chcem, aby to najprv počuli kolegovia z vedenia ČSSD,“ uviedol.

Na otázku, či dohoda obsahuje požiadavku, aby premiér odstúpil v prípade demisie všetkých ministrov ČSSD, Hamáček odpovedal, že áno. Vyriešená je podľa neho aj podmienka sociálnych demokratov, aby v prípade odsúdenia skončil člen vlády. „Z môjho pohľadu áno, počkajte si na konkrétny text,“ uviedol Hamáček. „Nevidím dôvod, aby bol niekto odsúdený,“ povedal k tomu Babiš s odkazom na to, že štátny zástupca minulý týždeň v kauze Čapí hnízdo zrušil stíhanie štyroch ľudí. Babišovu sťažnosť však žalobca zamietol ako neopodstatnenú.

Spomenuté je v texte koaličnej dohody podľa Hamáčka tiež fungovanie Snemovne, aj keď neobsahuje konkrétne mená. ČSSD chcela odvolať niektorých poslancov SPD z funkcií v dolnej komore či jej výboroch. „Nevidím dôvod, aby sme sa vrátili do októbra minulého roka,“ povedal po stretnutí Babiš s odkazom na začiatok ustanovovania Snemovne po voľbách.

V piatok sa kvôli dohode zíde predsedníctvo ČSSD aj poslanecký klub ANO. „Myslím, že áno,“ povedal Babiš na otázku, či budú poslanci jeho hnutia podľa neho s dohodou spokojní. Nevylúčil to, že by ANO mohlo do nového kabinetu nominovať niektorých iných ministrov. „Nedá sa to vylúčiť,“ uviedol. Konkrétne rezorty odmietol menovať.