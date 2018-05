Pomoc migrantom má byť v Maďarsku zločin

Maďarská vláda predložila do parlamentu návrh právnych úprav, ktoré rátajú s trestným postihom za podporu alebo financovanie ilegálnej migrácie.

Balík noviel zákonov Stop Soros, nazvaný podľa amerického finančníka a filantropa maďarsko-židovského pôvodu, ráta až s jednoročným väzením pre pomáhačov migrantov. Trestné bude napríklad aj podať ilegálnemu migrantovi sendvič, vodu či prikrývku.

Georgea Sorosa kabinet premiéra Viktora Orbána obviňuje z príprav kolonizácie Maďarska moslimskými prisťahovalcami, čo on dmieta. Sorosom podporované mimovládky majú byť hlavným terčom postihov.

Súčasťou balíka, ktorý Orbán ohlásil už vlani a odvtedy vláda návrh niekoľkokrát prepracovala a sprísnila, bude aj novela ústavy. Práve kvôli nej vládny Fidesz schvaľovanie odkladal až na obdobie po marcových parlamentných voľbách v nádeji, že znova získa medzičasom stratenú ústavnú väčšinu. Tú totiž potrebuje na presadenie niektorých ustanovení pripravovanej právnej normy, ktoré umožnia označiť mimovládky podporujúce migrantov za „riziko pre národnú bezpečnosť“ a nasadiť na ich sledovanie spravodajské prostriedky. O novelách zákonov i ústavy má začať parlament rokovať už na budúci týždeň s tým, aby do letných prázdnin boli prijaté. V prípade, že parlament vládny návrh v jeho súčasnej podobe schváli, o čom vzhľadom na 133 kresiel vládnych poslancov v 199-člennom Národnom zhromaždení nik nepochybuje, poskytovanie pomoci nelegálnym migrantom sa v Maďarsku stane trestnoprávnou kategóriou.

Až 90 dní väzby

Za organizovanú pomoc pri začatí azylového konania osobe, ktorá nie je prenasledovaná, sa ráta so sadzbou od piatich do 90 dní väzby. Za mreže sa bude môcť dostať aj ten, kto pomôže ilegálnemu migrantovi získať v Maďarsku povolenie na pobyt. „Formulácia návrhu prakticky vylučuje možnosť, že by nejaké občianske združenie pomáhalo skutočným utečencom,“ upozorňuje ľavicový denník Népszava. Na základe zákona z roku 2015 totiž Srbsko a Macedónsko sa v Maďarsku považujú za bezpečné tretie krajiny, kde utečenci nie sú vystavení prenasledovaniu.

Ešte prísnejšie tresty, až rok väzenia, majú hroziť tým, ktorí poskytnú migrantom materiálne prostriedky v osemkilometrovom pásme od hraníc. „Za materiálne prostriedky sa považuje aj sendvič, prikrývka či fľaša vody, ktoré niekto dá utečencom,“ pripomína Népszava.

Ako sú na tom publikácie?

Štátny tajomník Csaba Dömötör odmietol špekulovať o dĺžke trestov straty slobody za porušenie jednotlivých ustanovení balíka Stop Soros. „Toto je právny rámec a bude vecou súdov, ako kvalifikujú isté aktivity,“ citovala ho agentúra MTI. Na novinársku otázku, či ľudskoprávni aktivisti budú môcť byť potrestaní napríklad za prípravu informačného materiálu o ilegálnom prisťahovalectve, Dömötör konštatoval: „Trestným činom bude nie samotný fakt publikácie, ale jej charakter napomáhajúci ilegálnemu prisťahovalectvu.“

Do ústavy Orbánova vláda pripravila doplnok, podľa ktorého bude výhradným právom maďarského štátu rozhodnúť, koho vpustí na svoje územie. Maďarský premiér plánuje, že na júnovom summite EÚ pri diskusii o utečeneckých kvótach sa už zaštíti novým ústavným článkom. „O tomto ešte budú spory, ale my sme na ne pripravení,“ citoval portál HVG.hu Dömötöra. „Prijatie novely posilní politické brnenie vlády,“ dodal štátny tajomník.

