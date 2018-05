Chýli sa dlhoročný spor ku koncu? Macedónske médiá píšu o novom názve balkánskej krajiny

Budúci názov Macedónska má byť Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija), informovala v utorok na svojej internetovej stránke macedónska televízna stanica Telma.

K takejto dohode majú v stredu podľa televízie dospieť v telefonickom rozhovore premiéri Macedónska a Grécka Zoran Zaev a Alexis Tsipras. Potom by mala nasledovať ich schôdzka v macedónskom meste Prespa, kde potvrdia 11-bodovú dohodu k vyriešeniu sporu o názve krajiny, informuje agentúra APA.

V máji sa objavil návrh Skopje, podľa ktorého by nový názov mal byť Ilindenské Macedónsko (Republika Makedonija Ilindenska). Viaže sa na Ilinden, čo je deň svätého Iľju (Eliáša), ktorý sa podľa pravoslávneho kalendára pripomína 2. augusta. Macedónci si v tento deň pripomínajú ľudové povstanie Macedónska a Trácie vo vtedajšej Osmanskej ríši z roku 1903.

Konečné slovo referenda

K tomuto dňu sa okrem toho viaže aj udalosť z roku 1944, keď boli v kláštore svätého Prohora Pčinjského na území dnešného južného Srbska položené základy neskoršej juhoslovanskej republiky Macedónsko.

Grécko však označilo návrh „Ilindenské Macedónsko“ za „neprijateľný“ napriek tomu, že ho Zaev nazval „kompromisným a akceptovateľným pre obe strany“. Zároveň však dodal, že posledné slovo o novom názve krajiny padne v referende.

Dlhoročný spor

Spor medzi Macedónskom a Gréckom pretrváva od rozpadu bývalej Juhoslávie. Grécko nesúhlasí s názvom Macedónsko (Makedonija), pretože sa zhoduje s názvom severogréckeho regiónu (Makedoniá). Atény to dávajú do súvislosti s možnými územnými nárokmi zo strany Skopje. Vyriešenie sporu je podmienkou prípadného vstupu Macedónska do Severoatlantickej aliancie či Európskej únie.

Macedónsko využíva dočasne – kým sa spor úplne nevyrieši – so súhlasom gréckej strany názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM), pod ktorým túto krajinu v roku 1993 prijali aj do Organizácie Spojených národov.