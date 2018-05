Expert: Základňa USA v Poľsku asi nevznikne

Je ponuka Poľska na stálu americkú základňu v krajine výhodná pre Varšavu a spojencov z vojenského a zo strategického hľadiska?

Poľsko dlhodobo hovorí, že je potrebné zvýšiť počet amerických a spojeneckých vojakov na jeho území a na celom východnom krídle NATO. Návrh na vytvorenie základne je dlhodobý a strategicky cieľ Varšavy a neplatí to len pre súčasnú vládu. Nie je to prekvapenie. Na návrhu sa pracuje viac ako pol roka, myslím, že americká strana o ňom vie už od januára. Pre spojencov by základňa bola výhodná. Z vojenského hľadiska je najväčším problémom regiónu, že štruktúra jednotiek nie je dostatočne prispôsobené možnej hrozbe. V tomto zmysle sa každý vojak ráta. Samozrejme, poľské plány sú veľmi ambiciózne, je asi nerealistické, že by sa naplnili. V tejto chvíli máme na rotačnom princípe jednu americkú brigádu a chceli by sme viac. Hovoríme o obrnenej divízii (do 21-tisíc vojakov, poz. red.).

Plány boli na stole, ale podľa zverejnených informácii napríklad o nich nevedel ani poľský prezident Andrzej Duda.

Oficiálne nebol informovaný. Ale tvrdenia, že by bol Duda proti, sú prehnané.

Budú mať USA záujem o základňu?

Dokument nie je tajný. Otvorene o ňom debatujeme, čo ma privádza k otázke, či vieme, o čom sa diskutuje. V tom zmysle, že nie je úplne jasné, či návrh je vôbec ešte platný. Možno ho Američania už aj odmietli. Poľská strana sa ho však rozhodla zverejniť, aby verejnosti ukázala, že robí všetko, čo sa dá, aby prišli do Poľska vojaci. V dokumente armádneho výboru amerického Senátu sa hovorí o možnosti stáleho umiestnenie brigády v Poľsku. Ale nikto nehovorí o veľkej základni. Nič také sa nečrtá ani v budúcnosti.

Mohli by amerického prezidenta presvedčiť peniaze? Poľsko na základňu ponúka dve miliardy dolárov.

Je zaujímavé, ako to dokument zdôrazňuje. Mohlo by to byť pre Trumpa zaujímavé. Varšava mu ukazuje peniaze. Šéf Bieleho domu môže prejaviť svoju obchodnícku povahu. Niečo také sa však asi stretne s kritikou v Európe. Bolo by nebezpečné, keby sa USA rozhodli presunúť niektorú z nemeckých či talianskych základní do Poľska alebo Rumunska. Vytvorilo by to nestabilitu v NATO a dúfam, že k tomu nedôjde. No v žiadnom prípade nie je základňa na území Poľska zlá myšlienka, ktorú by sme mali hneď zavrhnúť. Možno na to bolo treba ísť z diplomatického a technického hľadiska trochu inak. Ale z vojensko-strategického aspektu je pre spojencov lepšie mať istý nezanedbateľný počet vojakov bližšie k oblasti možného konfliktu.

Malo Poľsko o svojom návrhu viac diskutovať so spojencami?

Varšava o tom debatovala s pobaltskými štátmi, ktoré boli za. Tieto krajiny vedia, že USA nie sú pravdepodobne veľmi ochotné vyslať väčší počet vojakov na ich územie. Z operačného hľadiska je Poľsko kľúčové, čo sa týka podpory jednotiek. Práve na toto sa bude dávať dôraz na vojenskom cvičení Sabre Strike (koná sa v júni v Poľsku a Pobaltí, poz. red.). Takže prípadné umiestnenie vojakov v Poľsku by prispelo aj k bezpečnosti pobaltských krajín.

Rusko na správu reagovalo s tým, že z Poľska bude terč.

Reakcia bola taká, že je suverénnym právom akéhokoľvek štátu mať na svojom území spojenecké jednotky. Ale Rusko si vyhradzuje právo na odpoveď. Je to také rituálne vyhlásenie. Je však zaujímavé, že Moskva už nespomína, že umiestenie základne by porušilo dohodu medzi NATO a Ruskom z roku 1997. Povedal by som, že všetci zúčastnení to vnímajú tak, že ustanovenia zmluvy už neplatia. Dvadsať rokov sme sa snažili, aby sme neurobili nič, čo by vzbudilo na ruskej strane obvinenia, že porušujeme dohodu. Zdá sa však, že to už nikoho príliš nezaujíma.