Mexický prezident Trumpovi: Mexiko za múr nezaplatí, nikdy

„Prezident Donald Trump: NIE. Mexiko NIKDY nebude platiť za múr. Ani teraz, ani nikdy v budúcnosti. Srdečne, Mexičania,“ napísal mexický prezident na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Reagoval tak na Trumpove najnovšie vyhlásenie, že napriek tomu, čo Mexiko hovorí teraz, v budúcnosti za múr zaplatí.

„Nerobia absolútne nič pre to, aby zastavili ľudí, ktorí idú cez Mexiko z Hondurasu a zo všetkých týchto krajín. Nerobia nič pre to, aby nám pomohli,“ posťažoval sa Trump na zhromaždení v Nashville v štáte Tennessee, kde bol podporiť republikánsku kandidátku do Senátu Marshu Blackburn. „Ale nakoniec Mexiko za tento múr zaplatí,“ dodal americký prezident.

Hoci migranti zo stredoamerických krajín sa snažia do USA dostať buď preto, aby zlepšili svoju finančnú situáciu, alebo preto, aby ušli pred tamojšími zločineckými gangmi, Trump ich naďalej stotožňuje práve s členmi týchto gangov a trvá na tom, že nespravil nič zlé, keď ich nedávno nazval „zvieratami“.

„Chcú rozrezať ľudí na malé kúsky,“ strašil americký prezident aj na zhromaždení v Nashville. „Nie sú to ľudské bytosti. Čo sú to?“ položil si rečnícku otázku. „Zvieratá!“ odpovedal mu dav jeho priaznivcov.