Rakúsko vyslalo signál, že novú migračnú vlnu cez Balkán chce prekaziť

Šéf viedenského rezortu vnútra sa podľa vlastných slov dohodol pri utorkových telefonátoch s kolegami z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Grécka, Chorvátska, Kosova, Macedónska, Srbska a Slovinska na „operatívnom a politickom harmonograme“, s ktorého uplatňovaním sa začne neodkladne. Jeho konkrétny obsah nie je predbežne známy.

O operatívnych opatreniach budú hovoriť policajní velitelia z celkove deviatich krajín na stretnutí v slovinskom Brde 6. júna. O deň neskôr je v bosnianskej metropole Sarajevo naplánovaná mimoriadna schôdzka, ktorej úlohou bude „politicko-strategická koordinácia pripravovaných možností konania“.

Na ministerskej konferencii Fóra Salzburg, ktorej dejiskom bude v dňoch 14.-15. júna rumunské hlavné mesto Bukurešť, by mali do spolupráce pribudnúť ďalší stredoeurópski partneri, vyplýva z Kicklových slov.

Šéf rakúskeho rezortu vnútra zdôraznil, že jeho krajina uzavrie svoje štátne hranice, aby sa neopakovala kríza z obdobia rokov 2015–2016. Boj proti ilegálnej migrácii by mal byť jednou z priorít Rakúska po prevzatí úradujúceho predsedníctva v Európskej únii 1. júla, informovala tlačová agentúra DPA.

Ako vyplýva z údajov Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) zverejnených v Ženeve, počet utečencov prichádzajúcich do regiónu sčasti výrazne stúpol. V Albánsku a Čiernej Hore zaznamenali do konca mája už počet migrantov podobný vlaňajšej celoročnej bilancii, vyplýva zo slov hovorcu UNHCR Charlieho Yaxleya. V Bosne a Hercegovine zaznamenali v máji 80 percent migrantov z 5000 osôb, ktoré do krajiny dorazili v tomto roku.

Väčšina prichádzajúcich pochádza z Afganistanu, Pakistanu a Sýrie, mnohí z nich sú na úteku pred vojnovými konfliktami a prenasledovaním a potrebujú ochranu.