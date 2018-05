Macron varoval pred obchodnými vojnami, chce reguláciu v rámci WTO

Zmeny by podľa jeho predstáv mali viesť k väčšej regulácii obchodu. Najprv by sa podľa Macrona mali dohodnúť Európska únia, USA, Čína a Japonsko a potom by sa mohli pridať ďalšie štáty – napríklad krajiny združené v skupine najväčších ekonomík sveta (G20), ktoré majú summit na konci roka v Argentíne.

„Nastal okamih, aby sme sa vysporiadali s touto otázkou,“ povedal Macron v sídle WTO v Paríži. Európskej únii hrozí, že USA začnú voči nej od júna uplatňovať clá na dovoz ocele a hliníka. „Vyhrážaním s obchodnou vojnou sa nič nevyrieši,“ povedal francúzsky prezident. „Obchodná vojna je vždy vojnou, ktorú všetci prehrajú: priemysel, naši poľnohospodári, naši spotrebitelia,“ zdôraznil.

„Našou úlohou je nájsť spoločnú odpoveď. Silným je ten, kto má právo, silný je ten, kto dodržiava pravidlá, ktoré pomohol vytvoriť, silný je ten, kto drží svoje slovo,“ dodal Macron.

Podľa neho je možné pokračovať len s reformovanou WTO. Krajiny zo skupiny najväčších ekonomík sveta by mali vykonať „diagnózu“ toho, čo v súčasnom systéme nefunguje, a zbaviť sa toho. Americký prezident Donald Trump sa dlhodobo sťažuje na to, že obchodný deficit USA s Európskou úniou a Čínou je príliš vysoký. Znížiť ho chce zavedením pomerne vysokých ciel.

USA a ich obchodní partneri zatiaľ nenachádzajú spoločnú reč, čo sa prejavilo na odmietnutí Washingtonu sa v stredu podpísať pod záverečné vyhlásenie po výročnom zasadnutí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

V texte členské krajiny odsudzujú protekcionizmus a tiež pripomínajú hrozby klimatických zmien, čo je ďalšia téma, v ktorej sa USA so zvyškom sveta nezhodujú.