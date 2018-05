Lavrov v Pchjongjangu: Rusko podporí dohody s KĽDR

Moskva bude pripravená podporiť dohody so Severnou Kóreou, ktoré budú zohľadňovať záujmy všetkých zainteresovaných strán. Po rokovaniach v Pchjongjangu so severokórejským ministrom zahraničných vecí Ri Jong-hoom to uviedol šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov.