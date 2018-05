Španielski socialisti sa chystajú na Rajoya, majú dosť hlasov na vyslovenie nedôvery vláde

Týmito dvoma sľubmi presvedčil nerozhodnutých baskických a katalánskych nacionalistov, vďaka ktorým môže v piatok parlament odhlasovať odvolanie Rajoyovej vlády, píšu španielske médiá.

„Znovu postavíme mosty ku všetkým samosprávnym regiónom a nadviažeme dialóg s novou katalánskou vládou,“ vyhlásil Sánchez na rokovaní dolnej komory parlamentu. Vzťahy s Katalánskom sa vyostrili vlani na jeseň po tom, čo tamojšia regionálna vláda usporiadala referendum o nezávislosti a Madrid potom prevzal správu nad Katalánskom. Rajoy dialóg s katalánskymi separatistami odmietal.

Korupčný škandál otriasol Španielskom

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podali socialisti minulý týždeň potom, čo súd zverejnil vysoké tresty pre viac ako dvadsiatku bývalých regionálnych politikov a funkcionárov vládnej Ľudovej strany (PP). Verdikt sa týka jednej z vetiev rozsiahlej korupčnej kauzy a skutky v tejto časti sa stali v rokoch 1999 až 2005.

Rajoy sa pred poslancami obhajoval s tým, že nikto z jeho ministrov ani zo súčasného vedenia PP odsúdený nebol a že korupcia je vo všetkých stranách. „Uznávam, že v PP bola korupcia, ale PP nie je skorumpovaná strana, od toho momentu, čo tieto neprávosti vyplávali na povrch, sme vyhrali troje voľby,“ povedal Rajoy, ktorý si vyslúžil potlesk usmievajúcich sa poslancov jeho strany.

Rajoy: Korupcia je vo všetkých stranách

Socialistov Rajoy obvinil zo snahy dostať sa k moci. „Z akej morálnej autority hovoríte? Ste azda svätá Tereza z Kalkaty?“ hrmel energicky španielsky premiér, ktorý sa podľa miestnych médií rozhodol bojovať, hoci sa jeho bitka zdá byť prehratá. „Korupcia je vo všetkých stranách,“ dodal. Socialistami tvrdo kritizoval a Sáncheza obvinil z pokusu o „prevrat“, pretože u volieb by podľa neho nevyhral.

Rajoy tiež kritizoval Sáncheza, že ohrozuje stabilitu krajiny. Ak sa Sánchez stane premiérom, je podľa Rajoya ohrozené oživenie ekonomiky. „Krajina nemôže voliť medzi demokraciou a stabilitou, nemožno normalizovať korupciu,“ reagoval Sánchez. „Ste ochotný podať demisiu, tu a teraz? … môžete odísť z úradu dobrovoľne,“ vyzval Rajoya Sánchez, ktorý vystupoval pokojne, podľa konzervatívneho denníka ABC „až nudne“. Po svojom vystúpení rokovaciu sála opustil a ďalší priebeh rokovania nesledoval.

Absolútna väčšina +2

Baskickí nacionalisti, ktorí požadovali Sánchezom prisľúbené rozpočtové záruky, už podľa webu denníka El Diario socialistom aj ľudovcom oznámili, že vyslovenie nedôvery vláde podporia. S ich piatimi hlasmi budú mať socialisti a ďalšie strany usilujúce sa o Rajoyovo odvolanie celkovo 178 hlasov, teda o dva viac ako potrebnú absolútnu väčšinu zo všetkých 350 poslancov. Rajoy teda bude môcť byť okamžite odvolaný a premiérom sa stane Sánchez, ktorý rozhodne o termíne vypísania predčasných volieb.

Premiér má tiež možnosť sám rezignovať ešte pred hlasovaním. Ak by sa rozhodol k tomuto kroku, ktorý doteraz odmietal, muselo by sa konať hlasovanie o dôvere vláde. V prípade, že by Rajoy dôveru nezískal, mohol by sa o to pokúsiť niekto iný.