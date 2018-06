Rajoyovi dochádzajú politické životy

Španielski poslanci vo štvrtok začali prerokúvať návrh na vyslovenie nedôvery menšinovej vláde Rajoyovej Ľudovej strany (PP). A hoci hlasovať sa má až v piatok, ortieľ sa zdal byť spečatený už vo štvrtok v podvečer, keď sa počet poslancov chystajúcich sa poslať ľudovcov do opozície prehupol cez magické číslo 176.

Rajoyov predčasný odchod môže spustiť druhú politickú krízu na juhu Európskej únie a ešte viac rozkolísať finančné trhy už aj tak znepokojené neúspešnými pokusmi o zostavenie vlády v Taliansku, zmietajúcom sa v neistote tri mesiace po parlamentných voľbách.

Návrh na vyslovenie nedôvery Rajoyovej vláde podali opoziční socialisti minulý týždeň v reakcii na verdikt súdu, ktorý vyrubil dlhoročné tresty väzenia za korupciu pre bývalých regionálnych politikov a straníckych funkcionárov ľudovcov. Súd bezprecedentným rozhodnutím udelil vysokú finančnú pokutu aj samotnej vládnej strane. Ľudovci majú zaplatiť štvrť milióna eur za to, že z korupčnej siete pred rokmi profitovali.

Líder socialistov Pedro Sánchez (46) na zosadenie Rajoya, ktorého by na premiérskom poste automaticky nahradil, potrebuje hlasy absolútnej väčšiny poslancov v dolnej komore parlamentu. Už v minulých dňoch si zaistil hlasy radikálnej ľavicovej strany Podemos. Vo štvrtok popoludní si na svoju stranu naklonil aj baskických nacionalistov, keď ich ubezpečil, že sa nemusia obávať o osud rozpočtových záruk dohodnutých s Rajoyom. Podľa prepočtov španielskych médií tak bolo pripravených vysloviť vláde nedôveru už 180 poslancov, o štyroch viac, ako je pre jej pád potrebných.

Sánchez vo štvrtkovom prejave v parlamente nadbiehal nielen baskickým, ale aj katalánskym nacionalistom. Sľúbil dialóg s katalánskou separatistickou vládou a zaviazal sa, že bude rešpektovať Rajoyov návrh rozpočtu, ktorý po schválení v poslaneckej snemovni už čaká na odobrenie senátormi.

„Znovu postavíme mosty k všetkým autonómnym regiónom a nadviažeme dialóg s novou katalánskou vládou,“ vyhlásil líder socialistov. Vzťahy ústrednej vlády s Katalánskom sa vyostrili vlani na jeseň po tom, čo tamojšia regionálna vláda usporiadala referendum o nezávislosti a Madrid reagoval prevzatím správy nad Katalánskom. Rajoy dialóg s katalánskymi separatistami odmietal. Rajoy sa vo štvrtok pred poslancami obhajoval tým, že ide o starý prípad z rokov 1999 až 2005 a nik z jeho súčasných ministrov ani z aktuálneho vedenia PP odsúdený nebol. „Uznávam, že v PP bola korupcia, ale PP nie je skorumpovaná strana, odvtedy, čo tieto neprávosti vyplávali na povrch, sme vyhrali troje volieb,“ vyhlásil premiér.

Ste ochotný podať demisiu, tu a teraz? Môžete odísť z úradu dobrovoľne. Pedro Sánchez, líder španielskych socialistov

Socialistov Rajoy obvinil zo snahy dostať sa k moci. „Z pozície akej morálnej autority hovoríte? Ste azda svätá Tereza z Kalkaty?“ útočil premiér na Sáncheza, ktorý by si vraj mal najskôr pozametať pred vlastným prahom. „Korupcia je vo všetkých stranách,“ argumentoval. Rajoy tiež obvinil Sáncheza, že ohrozuje stabilitu krajiny i oživenie ekonomiky, ktorá po dlhej kríze začala rásť solídnymi tempami. „Krajina si nemôže vyberať medzi demokraciou a stabilitou, nemožno korupciu prijať ako niečo normálne,“ oponoval mu Sánchez. „Ste ochotný podať demisiu, tu a teraz? Môžete odísť z úradu dobrovoľne,“ vyzval Rajoya jeho pravdepodobný nástupca.

Španielske médiá nevylučovali možnosť, že Rajoy napokon využije možnosť na takticky výhodnejší spôsob odchodu a sám rezignuje. Ak by sa rozhodol pre tento krok, ktorý do štvrtka odmietal, muselo by sa konať hlasovanie o dôvere vláde a v prípade, že by ju Rajoy nezískal, mohol by sa o to pokúsiť niekto iný.

Ak parlament Rajoyovi vysloví nedôveru, bude okamžite odvolaný a premiérom sa stane Sánchez, ktorý rozhodne o termíne vypísania predčasných volieb.