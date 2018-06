Favoritom slovinských volieb je expremiér, ktorého vzorom je Orbán

Slovinsko v nedeľu rozhodne v predčasných voľbách o novom zložení svojho parlamentu. Podľa všetkých prieskumov by sa víťazom mala stať Slovinská demokratická strana (SDS) bývalého premiéra Janeza Janšu, ktorý sa v predvolebnej kampani inšpiroval volebnom úspechom maďarského premiéra Viktora Orbána s protiimigračnou politikou. To robí vrásky Európskej komisii, avšak Janša nemá návrat do čela vlády istý, pretože rozhodne bude potrebovať partnerov do koalície, s čím podľa médií môže mať problémy.